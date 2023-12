Intel a annoncé le 26 décembre investir 25 milliards de dollars dans l’agrandissement de son site de fabrication de semi-conducteurs à Kiryat Gat, en Israël. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie menée par le groupe visant à étendre ses activités à l’international et redevenir à terme, le numéro 1 du ...

Intel a annoncé le 26 décembre investir 25 milliards de dollars dans l’agrandissement de son site de fabrication de semi-conducteurs à Kiryat Gat, en Israël. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie menée par le groupe visant à étendre ses activités à l’international et redevenir à terme, le numéro 1 du secteur des composants électroniques.

Intel se consolide en Israël et reçoit le soutien du gouvernement

Pour mener à bien ce projet, Intel pourra compter sur le soutien de Tel Aviv qui le subventionnera à hauteur de 3,2 milliards de dollars. Un financement nécessaire pour porter le « plus gros investissement d’une entreprise internationale jamais réalisé en Israël » selon les dires de Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

La construction de la méga usine a d’ores et déjà commencé, et le gouvernement israélien espère qu’elle sera opérationnelle d’ici la fin de l’année 2028. Le groupe s’engagera à dépenser 17 milliards de dollars auprès de sous-traitants et fournisseurs israéliens sur les dix prochaines années. De quoi créer des milliers d’emplois sans qu’Intel n’ait à faire appel à des prestataires étrangers ou à recruter directement du personnel, lui qui compte déjà 12 000 collaborateurs dans le pays.

Le géant américain des semi-conducteurs est présent en Israël depuis près de cinquante ans. Il y possède quatre centres de développement basés à Petah Tikva, Yakum, Haïfa et Jérusalem. Au sein de cette dernière, Intel y a également construit une usine de production. Enfin, son dernier site se situe à Kiryat Gat. En 2017, Intel avait même racheté la société israélienne Mobileye, spécialisée dans la conduite autonome, pour la somme de 15,3 milliards de dollars.

Dans son communiqué, la firme de Pat Gelsinger a affirmé que « le plan d’expansion du site de Kiryat Gat constitue une partie importante des efforts d’Intel visant à favoriser une chaîne d’approvisionnement mondiale plus résiliente, parallèlement aux investissements de fabrication en cours et prévus de l’entreprise en Europe et aux États-Unis ».

Alors qu’elle était en difficulté, l’entreprise n’a pas hésité à investir dans la construction de deux usines à Magdebourg, en Allemagne pour un montant de 30 milliards d’euros. Berlin devrait subventionner le projet à hauteur de 10 milliards d’euros. En Europe, Intel envisage aussi de s’étendre en Pologne et en Irlande. Outre Atlantique, le groupe va renforcer sa présence en Arizona et a fait appel au fonds d’investissement Brookfield pour pouvoir financer l’initiative. Parallèlement à ces projets, le géant américain cherche à se réorganiser pour optimiser son activité de fonderie et devenir le leader du secteur, devant TSMC qui domine les débats.