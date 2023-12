La valorisation d’Apple en bourse ne cesse de croître, au point de peser presque autant que les marchés boursiers de certains grands États européens.

On apprend cette semaine de Bloomberg que le géant de Cupertino, qui a vu sa valeur augmenter de 1 000 milliards de dollars en 2023, pour atteindre le seuil pharaonique de 3 100 milliards de dollars de capitalisation à date, est actuellement à deux doigts d’égaler parfaitement la valeur combinée de toutes les entreprises françaises cotées en Bourse.

Et pour cause, la valeur de marché des sociétés cotées à Paris s’élevait à environ 3 200 milliards de dollars ce mercredi. Il faut par ailleurs souligner qu’à l’exception des 6 plus grosses places boursières au monde, Apple pèse d’ores et déjà plus que n’importe quel autre marché. De quoi donner une idée de la capitalisation du groupe… dont l’action a atteint de nouveaux sommets, s’installant à 198,11 dollars jeudi. Un record.

Apple a déjà dépassé le marché boursier français, et pourrait le refaire

Si Apple venait à dépasser ou égaler la valeur combinée des entreprises cotées en France, il ne s’agirait pas d’une première. Depuis quelques mois, les deux parties se dépassent en effet l’un l’autre, à tour de rôle. Une situation qui trouve, au moins en partie, son explication dans la hausse des taux d’intérêt voulue par les banques centrales pour tenter de contrer l’inflation.

Il faut dire que le marché boursier français n’est pas en reste face à Apple. Cette semaine, il a lui aussi a atteint un niveau record, porté notamment par les excellents résultats des groupes LVMH et Hermès, spécialisés dans les articles de luxe. Après un recul du prix des actions durant l’été, le retour à la hausse s’est très nettement fait sentir ces dernières semaines, entre autres grâce au recul de l’inflation à l’échelle mondiale.

Aux États-Unis, un recul similaire avait été observé courant 2023, suivi d’une hausse importante du prix des actions chez les principales entreprises de la tech. En 2023, le prix de l’action d’Apple a ainsi gonflé de plus de 50 %. Et en l’occurrence, les projections jouent en faveur du groupe.

Pour 2024, les experts de Wall Street estiment notamment que l’entreprise pourrait profiter d’une nouvelle hausse du prix de son action, et ce au travers de la forte demande attendue sur le marché des smartphones, mais aussi sur celui des ordinateurs et ordinateurs portables. En d’autres termes, le cœur de métier d’Apple.