Gina Raimondo, la secrétaire au Commerce des États-Unis, a déclaré le 11 décembre que les autorités américaines étaient en train d’analyser les trois nouvelles puces bridées développées par Nvidia à destination de la Chine. Face aux nombreux contournements des restrictions à l’export de semi-conducteurs, l’Administration Biden semble vouloir appliquer une politique de tolérance zéro.

Pour bien figurer, Nvidia cherche à collaborer avec l’Administration Biden

« Si vous cherchez à repenser des puces, mais qu’elles permettent aux entreprises chinoises de quand même développer de l’IA, j’irai la contrôler dès le lendemain, » assurait la femme d’État américaine au début du mois. À Bloomberg, Gina Raimondo a confirmé que les autorités américaines examineraient chaque nouvelle puce afin de s’assurer qu’elles ne violeraient pas les restrictions à l’exportation vers la Chine.

Les composants de Nvidia ne feront pas exception. Le spécialiste des unités de traitement graphique a développé de nouvelles puces IA bridées, à destination du marché chinois après que les États-Unis ont décidé de renforcer leurs sanctions à l’encontre de l’Empire du Milieu en octobre 2023. Depuis plus d’un an, les entreprises chinoises ne peuvent plus se procurer de semi-conducteurs de pointe auprès des sociétés américaines.

Pour contourner ces sanctions et continuer de prospérer sur le marché chinois, très lucratif à ses yeux, le géant technologique basé à Santa Clara avait décidé de proposer dès la fin de l’année 2022 et durant une bonne partie de l’année 2023, des modèles bridés de ses puces les plus avancées. Ces composants avaient reçu un succès retentissant au sein de la superpuissance asiatique, à tel point que les grands groupes du pays n’hésitaient pas à les stocker en grande quantité pour former leurs modèles d’intelligence artificielle générative par exemple.

Néanmoins, l’Administration Biden n’a pas souhaité que Nvidia puisse continuer de fournir de telles puces à son rival technologique, aussi bridées qu’elles soient. Gina Raimondo avait même déclaré en juillet dernier que la perte d’une partie du marché chinois pour les entreprises américaines « en valait la peine ».

Le département du Commerce des États-Unis n’a pas précisé s’il envisageait de restreindre les nouveaux composants bridés HGX H20, L20 PCIe et L2 PCIe de Nvidia. Néanmoins, il a affirmé qu’il continuerait à mettre à jour ses sanctions si cela permettait aux États-Unis « de répondre à une menace en constance évolution ». La semaine dernière, Jensen Huang, le PDG du groupe, avait déclaré que son plan consistait « à poursuivre nos efforts et à travailler avec le gouvernement américain pour proposer une nouvelle série de produits conformes à la nouvelle réglementation ».