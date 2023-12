TikTok poursuit son insertion dans l’industrie musicale. L’application chinoise étend son partenariat avec Ticketmaster à vingt nouveaux marchés, permettant aux artistes de vendre des places de concerts via sa plateforme.

Une réussite aux États-Unis

Mis en œuvre à l’été 2022 aux États-Unis, « le partenariat a donné lieu à des campagnes de billetterie réussies pour des artistes établis et émergents », indique TikTok dans un billet de blog. La fonctionnalité est désormais lancée dans vingt pays supplémentaires, dont la France, la Belgique et le Canada.

L’outil, uniquement disponible pour les artistes certifiés sur le réseau social, leur permet d’intégrer un lien vers un événement Ticketmaster directement dans une vidéo. « La fonction in-app permet aux artistes de promouvoir leurs dates de concert auprès de leurs fans nouveaux et existants sur TikTok, les aidant ainsi à élargir leur public à l’échelle mondiale et à développer leur carrière, en leur permettant simplement d’ajouter les liens de leur événement Ticketmaster à leurs vidéos avant de les publier », promet la plateforme.

Depuis le lancement de la version bêta, plus de 2,5 milliards de vidéos utilisant l’intégration de Ticketmaster ont été visionnées. Cette initiative de la part de TikTok n’est pas surprenante. Ses utilisateurs sont de plus en plus enclins à découvrir et à partager de nouveaux contenus musicaux sur la plateforme, tandis que les maisons de disques s’appuient également sur l’application pour créer des tendances.

En parallèle, TikTok se prépare à organiser le tout premier événement musical de son histoire, le 10 décembre prochain. Il sera diffusé sur son application en direct.

Proposer davantage d’achats in-app

TikTok n’est pas la seule grande plateforme à s’être associée à Ticketmaster ces dernières années. L’entreprise a conclu un partenariat avec Snapchat qui permet aux utilisateurs de trouver des événements en direct près de chez eux. Elle a en outre conclu un accord avec Spotify qui fournit des recommandations d’événements personnalisées.

Pour le géant chinois, cette initiative lui permet également de poursuivre ses efforts dans le secteur du commerce électronique, en offrant une nouvelle possibilité d’achats in-app à ses millions d’usagers.

« En rapprochant les fans des artistes et des événements qu’ils aiment, nous espérons apporter plus de valeur à tous les artistes à tous les stades de leur carrière et offrir plus d’opportunités à une base de fans grandissante. Nous sommes impatients de voir comment notre partenariat avec Ticketmaster va se développer au fil du temps », commente Michael Kümmerle, responsable du développement des partenariats musicaux mondiaux de TikTok.