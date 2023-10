TikTok poursuit son ascension au-delà des écrans. La plateforme sociale annonçait, ce mercredi, son tout premier festival de musique. Pour bien préparer cet événement unique, qui aura lieu le 10 décembre aux États-Unis, elle a signé un partenariat avec le spécialiste de la billetterie, Tickets.com.

TikTok In The Mix, un concert d’une grande envergure

Pour ce premier concert en direct, TikTok donne rendez-vous à ses utilisateurs à Mesa, en Arizona. L’événement se tiendra dans l’enceinte du Sloan Park, un stade pouvant accueillir plus de 15 000 personnes. Afin d’attirer une audience toujours plus importante, la société chinoise diffusera également l’événement sur son application. Cela, au format vertical.

« Avec In The Mix, notre objectif est de donner vie au fil « Pour Toi » tant pour les spectateurs présents sur place que pour ceux qui pourront regarder le show sur TikTok », précise Paul Hourican, Global Head of Music Partnerships and Programming chez TikTok, dans un billet de blog.

Le public découvrira les performances de Cardi B, Niall Horan, Anitta ou encore Charli Puth, quatre artistes particulièrement appréciés par la gen Z sur les réseaux sociaux. L’événement mettra aussi en avant des artistes émergents, à l’image d’Isabel LaRosa, Kaliii, LU KALA et Sam Barber. Ils font partie de TikTok Elevate, un programme pour propulser de jeunes chanteurs.

Pour vendre ses places de concert, TikTok s’adosse à un géant du secteur, Tickets.com. Les utilisateurs n’auront qu’à se rendre sur le site dédié de l’événement, TikTokInTheMix.com, puis choisir le ticket souhaité. Les prix oscillent entre 25 et 60 dollars. Un tarif accessible pour sa précieuse cible, les jeunes.

Ce n’est pas la première fois que TikTok s’aventure dans la vente de billets. En août 2022, le réseau social annonçait un partenariat avec Ticketmaster pour vendre des billets de concerts et d’événements sportifs directement via son application. Encore en phase de test, la fonctionnalité n’est pas sans rappeler celle déjà présente sur Spotify.

La musique, clé de voûte de la stratégie de TikTok

Conscient de son influence considérable sur les processus de consommation et de production de titres, TikTok cherche à s’ancrer un peu plus dans le monde de la musique. En juillet dernier, l’entreprise introduisait au Brésil et en Indonésie, TikTok Music, un service de streaming musical fonctionnant en symbiose avec son réseau social phare. En parallèle, TikTok a aussi créé le New Music Search Hub, un espace depuis lequel les artistes peuvent présenter des titres exclusifs à leurs fans, ainsi que SoundOn, un programme d’aide aux musiciens indépendants.

In The Mix n’est donc que sa dernière initiative en date. Son succès pourrait ouvrir la porte à de nouveaux événements organisés par TikTok et à l’introduction d’une fonctionnalité d’achat de billets directement sur son application. Des éléments clés qui permettraient au réseau social de se positionner, encore un peu plus, comme un acteur clé de l’industrie musicale.