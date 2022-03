Aider les musiciens n'ayant pas encore de label derrière eux à gagner en visibilité et à se dégager plus rapidement des revenus. C'est le but du nouveau programme « SoundOn » annoncé cette semaine par TikTok. Pour ce faire, et comme le souligne SocialMediaToday, la filiale du chinois ByteDance n'est pas seule : elle s'est associée à Resso, une plateforme de musique en streaming consacrée justement aux nouveaux talents.

« [SoundOn] permet aux artistes d'uploader leur musique directement sur TikTok et de commencer à percevoir des redevances lorsque leurs morceaux sont écoutés. SoundOn verse 100 % des royalties aux créateurs de musique la première année et 90 % par la suite. Il fournit aussi toute une série d'outils de promotion et d'assistance », explique TikTok dans un communiqué partagé le 9 mars.

Dans la même catégorie Twitter se lance sur le dark web pour contourner la censure en Russie

SoundOn, un outil pour aider les artistes à se faire un nom

Ces outils de promotion et d'assistante permettent, entre autres, d'avoir un meilleur aperçu de ses audiences, mais aussi d'obtenir des conseils provenant d'une équipe d'artistes SoundOn (potentiellement avec une dimension participative). Un soutien marketing au sein de l'application et l'accès à l'onglet des chansons dans TikTok est aussi mentionné. TikTok veut enfin faire de SoundOn une plateforme ouverte sur l'extérieur. En clair -- et fort heureusement pour eux -- les artistes pourront distribuer leurs morceaux sur d'autres plateformes et services... même s'ils ont fait leurs débuts avec SoundOn. TikTok et son nouveau service veulent ainsi pleinement jouer leur rôle de tremplin à des jeunes talents souhait se faire un nom... sans pouvoir compter sur d'importants moyens de promotion.

Notons que TikTok marche en quelque sorte dans les pas de Meta en lançant ce programme SoundOn. En juin 2021, la firme de Mark Zuckerberg mettait en effet sur les rails un service similaire nommé « Programme Meta pour les artistes indépendants ». Derrière ce nom plus laborieux, un concept globalement semblage et une cible identique. Comme le précise TechCrunch, TikTok n'en est toutefois pas à son premier coup d'essai dans l'industrie musicale. En 2020, l'application annonçait ainsi un premier partenariat avec le distributeur de musique américain UnitedMasters.

SoundOn, quoi qu'il en soit, est officiellement lancé aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Brésil et en Indonésie. D'autres pays devraient suivre par la suite, mais dans l'immédiat la France ne semble pas encore concernée.