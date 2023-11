Selon les informations du Wall Street Journal, Apple a récemment proposé à Goldman Sachs de mettre fin à leur partenariat visant à proposer une carte de crédit et un compte d’épargne au grand public. La proposition de la marque à la Pomme tombe à pic pour la banque d’affaires américaine qui envisageait de remodeler ses activités en lien avec les crédits à la consommation.

Apple continue d’y croire, Goldman Sachs abandonne

Les deux entreprises s’étaient associées à la fin des années 2010, dans l’optique de proposer une carte de crédit. Uniquement disponible aux États-Unis, l’Apple Card était présenté comme une alternative aux cartes de crédits traditionnellement proposées par les banques. Si aux premiers abords, les deux partenaires pensaient s’aventurer dans une activité très rentable, cela n’a pas été le cas pour l’un d’entre eux.

En moins de quatre ans, l’Apple Card aurait fait perdre plusieurs milliards de dollars à Goldman Sachs. Selon la banque new-yorkaise, le lancement de cette carte s’est fait de manière précipitée, favorisant les erreurs opérationnelles. Les dirigeants de l’institution financière ont également pointé du doigt certaines pratiques mises en place par Apple qui leur auraient mis des bâtons dans les roues, sans préciser leur nature.

Pour Apple, la donne est différente. Pour elle, ce partenariat s’inscrivait dans le cadre d’une initiative visant à lancer plusieurs offres financières. Les cartes de crédit ainsi que les comptes d’épargne Apple Savings, lancés plus tôt cette année, étaient un moyen d’ajouter de la valeur et des fonctionnalités supplémentaires à son iPhone. Dans un communiqué, un porte-parole de la firme de Cupertino a déclaré que « l’Apple Card a été très bien accueillie par les consommateurs, et nous continuerons à innover et à leur fournir les meilleurs outils et services. Nous nous efforçons d’offrir une expérience incroyable à nos clients afin de les aider à mener une vie financière plus saine ».

Malgré les réticences de Goldman Sachs, son partenariat avec Apple avait été prolongé fin 2022, jusqu’en 2029. Une énième erreur d’appréciation pour l’organisme bancaire, trouvant finalement que sa collaboration avec Apple avait assez duré. Goldman Sachs avait alors annoncé qu’elle « envisageait des alternatives stratégiques » pour ses activités en lien avec la banque de détail. Une déclaration aboutissant il y a quelques jours sur la proposition du géant technologique.

Apple a suggéré à la banque d’affaires de mettre fin à son partenariat d’ici douze à quinze mois. Cette durée devrait permettre à la marque à la Pomme de trouver un nouveau partenaire, elle qui souhaite poursuivre ses activités en lien avec les services au vu de leur rentabilité. Des discussions auraient été engagées avec le géant des cartes de crédit American Express, mais il n’y aurait rien de concret pour le moment.