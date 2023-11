Xavier Niel, fondateur d’Iliad, maison-mère de Free, est entré au capital du groupe télécom Proximus « leader belge de la connectivité », et ce à hauteur d’environ 6%. Comme le rapporte Le Soir, cette participation, annoncée ce mardi, a été rendue possible par l’intermédiaire d’un « proxy », la holding Carraun du milliardaire français, connue pour être derrière l’opérateur irlandais Eir.

L’intérêt de Xavier Niel pour Proximus n’est pas anodin. Outre sa position prédominante sur le marché belge et son importance parmi les opérateurs historiques de l’UE, le groupe wallon est bien positionné à l’internationale grâce à ses filiales BICS et Telesign. Proximus et l’opérateur irlandais Eir, détenu par Carraun, ont par ailleurs adopté une stratégie similaire ces dernières années, visant à proposer un solide rapport qualité-prix à leurs clients, tout en investissant massivement dans les réseaux fibre et 5G.

Proximus / Eir : Xavier Niel veut voir loin

Le milliardaire français, soucieux de renforcer en permanence ses positions en Europe explique par ailleurs considérer Proximus comme un « investissement très attractif et à long terme ». L’intéressé salue notamment la résilience du groupe, qui a su rester le leader du marché belge en dépit d’un contexte télécom en pleine évolution. « Ce serait un honneur pour nous de pouvoir contribuer, en tant que partenaire à long terme, à l’évolution future de Proximus », a par ailleurs commenté Xavier Niel, qui y voit « une coopération mutuellement bénéfique ».

Pour rappel, Proximus est un groupe détenu à 53,5 % par le gouvernement belge. Entreprise publique à ses débuts, Eir a pour sa part été privatisée en 1999, rappelle Le Soir. La firme reste néanmoins l’opérateur historique en Irlande et détient d’ailleurs le premier réseau fibre de « l‘île d‘Emeraude » avec plus de 2 millions d’abonnés. Proximus et Eir comportent donc bel et bien des traits communs.

Xavier Niel, de son côté, détient un véritable empire sur le secteur des télécoms. Les différents groupes de l’homme d’affaires totalisent en effet près de 50 millions d’abonnés et réalisent un chiffre d’affaires global dépassant les 10 milliards d’euros. En tout, les possessions télécom de Xavier Niel équipent par ailleurs, d’ores et déjà, quelque 40 millions de foyers en fibre optique… et ce sur différents territoires.