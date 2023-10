Scaleway, la filiale cloud computing du groupe Iliad, a présenté son offre autour de Nabuchodonosor 2023, son supercalculateur dédié à l’intelligence artificielle, le 5 octobre. Ce système, surnommé Nabu, est ...

Scaleway, la filiale cloud computing du groupe Iliad, a présenté son offre autour de Nabuchodonosor 2023, son supercalculateur dédié à l’intelligence artificielle, le 5 octobre. Ce système, surnommé Nabu, est basé sur l’une des infrastructures mises au point par Nvidia.

Une offre basée sur un puissant supercalculateur pour porter les ambitions européennes de Scaleway

En proposant son offre pour accompagner ses clients dans la formation et le fonctionnement de modèles d’IA performants, Scaleway aspire à devenir « le principal partenaire en Europe pour toutes les entreprises d’IA ». Ses nouveaux services s’appuient sur Nabu, un supercalculateur équipé de 127 systèmes Nvidia DGX H100 contenant chacun 8 GPU Nvidia H100 Tensor Core, les plus puissants proposés par le géant américain.

Cette annonce intervient une dizaine de jours seulement après que Xavier Niel, dirigeant d’Iliad, a annoncé un investissement de 200 millions d’euros dans l’intelligence artificielle. En se rapprochant de Nvidia, le leader mondial des infrastructures pour la création et le fonctionnement d’outils d’IA, l’homme d’affaires a pu mettre en place la première étape de sa stratégie, consistant à se procurer un supercalculateur d’excellente facture.

« Grâce à notre collaboration avec NVIDIA, nous permettrons aux entreprises européennes d’accélérer considérablement leurs innovations en IA en concurrence avec les acteurs internationaux, » précise Damien Lucas, le président-directeur général de Scaleway. Charlie Boyle, vice-président de la plate-forme DGX chez NVIDIA, assure que l’infrastructure présente dans la nouvelle offre de Scaleway « offre aux clients une super informatique pour l’IA de premier plan afin de faire progresser leurs initiatives en IA les plus innovantes ».

Pour fonctionner, l’intelligence artificielle a besoin de toujours plus de puissance de calcul

L’offre proposée par Scaleway s’ajoute aux instances GPU, aux solutions de stockages de données, et à l’écosystème cloud d’ores et déjà proposés par la société. Outre Nabu, la firme propose également Jéroboam (Jero), une variante de son supercalculateur. Équipé de seulement 16 GPU Nvidia H100, cet outil plus modeste resterait « puissant » selon l’entreprise.

À travers Nabu et Jero, la filiale cloud d’Iliad souhaite satisfaire la demande croissante en matière de puissance de calcul en Europe pour la formation et le fonctionnement de solutions d’intelligence artificielle. Dans son communiqué, Scaleway assure qu’il est attaché à la souveraineté technologique européenne, garantissant le contrôle, l’autonomie et la protection des données sensibles. Un engagement qui reprend les propos de Xavier Niel, « ne voulant pas que notre cloud et notre IA soient basés sur des algorithmes ou des machines localisées dans d’autres pays ».

Le milliardaire français poursuit sa stratégie pour devenir le leader de l’IA en Europe. Maintenant qu’il a une immense puissance de calcul, il espère faire revenir plusieurs ingénieurs et chercheurs français et européens partis à l’étranger. Ces spécialistes travailleront à Paris, dans un laboratoire de recherche ayant coûté pas moins de 100 millions d’euros.