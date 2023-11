Le Tribunal de l’Union européenne avait annulé en 2020 le paiement par Apple de 14,3 milliards d’euros d’impôts à l’Irlande, exigé par la Commission européenne. L’avocat général de l’autorité juridique européenne suprême, la Cour de Justice (CJUE), a estimé le 9 novembre que cette décision devrait être revue.

Normalement en congé de son poste, la commissaire à la Concurrence Margrethe Vestager, s’est fendue d’un tweet pour saluer la position de l’avocat général Giovanni Pitruzzella. Actuellement candidate à la direction de la Banque européenne d’investissement, la figure de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles des géants du numérique n’a pu s’empêcher de réagir à l’un de ses dossiers phares.

All companies should pay their fair share of tax. The fact of the case: @Apple payed (almost) no taxes. https://t.co/BzpeKuJTDZ

— Margrethe Vestager (@vestager) November 9, 2023