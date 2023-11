La multiplication des canaux de communication offre à chacun la possibilité de s’exprimer, de susciter des réactions et de gagner en notoriété. Toutefois, seulement une poignée de professionnels parviennent à maîtriser l’art de l’influence et à lui donner du sens.

Pour mettre en lumière ces profils qui parviennent à faire rimer e-réputation, engagement et innovation, lesBigBoss organisent, pour la troisième année consécutive, leur grande soirée annuelle d’exception : le Gala.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Cette année, le spécialiste de la mise en relation professionnelle vous donne rendez-vous le jeudi 23 novembre dans la mythique salle Wagram, dans le 17ᵉ arrondissement de Paris. Une soirée à ne pas manquer pour rencontrer et échanger avec les décideurs les plus influents du moment.

Découvrez les trentenaires et les quadragénaires du digital les plus influents

En seulement trois ans, Le Gala est devenu un des événements incontournables de la sphère business. Dès le premier opus, les BigBoss ont tapé fort en s’associant à Forbes pour créer le top 50 décideurs les plus influents dans quatre univers : le digital et l’e-commerce, la communication et le marketing, l’IT et la data ainsi que la finance et les ressources humaines (RH). L’année suivante, l’agence Influence4You a pris le relais pour célébrer les décideurs de grands groupes les plus influents sur LinkedIn. Un classement devenu une référence, désormais très attendu chaque année.

Pour cette nouvelle édition, lesBigBoss ont noué un partenariat avec le cabinet de chasseur de têtes Aravati. Les deux experts auront le plaisir de remettre deux prix : le premier dans la catégorie des 33 trentenaires du digital les plus prometteurs et le second parmi les 45 quadragénaires du digital les plus en vue. À cette occasion, deux invitées de prestige feront l’honneur de leur présence : Maya Noël, Directrice Générale de France Digitale ainsi que Mercedes Erra, Fondatrice et Présidente de BETC et Présidente de BETC FullSix et Havas.

Elles s’exprimeront sur le pouvoir de l’influence devant les 250 professionnels présents, dont 200 décideurs de haut vol. Les profils les plus élevés des communautés business de l’écosystème des BigBoss seront au rendez-vous. Ils exercent des fonctions clés dans le digital, l’e-commerce, la communication, la data et l’IT. Pour les participants, c’est une occasion unique de rencontrer les décideurs les plus puissants de ces secteurs et de comprendre comment ils utilisent leur pouvoir d’influence pour performer.

Les occasions d’échanger avec des partenaires et des clients potentiels ne manqueront pas non plus. Le cocktail sera un des moments opportuns pour réseauter dans un cadre plus informel et convivial. À la clé de ces discussions se cachent de nombreuses opportunités pour accélérer la croissance de votre activité en 2024, et au-delà.

Échanger, écouter, s’inspirer… Ce dîner de prestige est un rendez-vous incontournable pour tous les professionnels. Ne manquez pas cette occasion unique de rétorquer avec les leaders du digital et de découvrir les grands talents des quatre secteurs mis à l’honneur. Pour obtenir votre invitation à cet événement unique qui s’annonce plein de surprises, remplissez dès maintenant le formulaire en ligne. Un membre de l’équipe des BigBoss vous recontactera sous peu pour finaliser votre inscription.