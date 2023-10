Toujours très attendue, la fin d’année est une période décisive pour les marques, durant laquelle elles ont l’opportunité de donner une véritable impulsion à leur chiffre d’affaires. Pour booster leurs ventes et attirer plus de clients, elles doivent impérativement augmenter leur visibilité sur tous les canaux digitaux, dont les magasins d’applications. Pour cela, il n’y a pas de secret, il faut mettre en place une stratégie d’App Store Optimization (ASO) extrêmement bien ficelée.

Ad4Screen, l’agence média et marketing 100 % Cross Device, vous explique comment vous y prendre dans son livre blanc. L’expert vous partage ses secrets pour gagner en visibilité sur les stores pendant les fêtes de fin d’année. Au programme : les dernières tendances sur lesquelles capitaliser, les meilleures pratiques à adopter et des exemples sur lesquels vous appuyer !

Les clés pour gagner en visibilité sur les stores

Pour mettre son application en haut des résultats de recherche des stores, encore faut-il connaître les facteurs qui influencent réellement l’ASO. Entre les notes, les captures d’écran, la vitesse de téléchargement, le titre et tous les autres éléments, c’est une pléthore de critères qui doit être travaillée. Dans ce guide, Ad4Screen vous dévoile comment chacun d’entre un influe sur votre ASO. L’objectif est que vous cerniez rapidement les pans à optimiser pour accroître la visibilité et les performances de votre app.

Afin de vous aider dans cette mission, l’agence vous fournit ses conseils les plus précieux pour peaufiner les deux principaux piliers de votre stratégie de référencement : le reach, indispensable pour booster votre visibilité, et la conversion, la clé pour maximiser votre taux de téléchargement.

Pour un reach optimal, Ad4Screen préconise de travailler sur deux verticales distinctes, à savoir l’identification des zones de référencement, ainsi que la réalisation d’une analyse de champ sémantique et un positionnement sur les mots-clés ayant le plus de valeur. Un travail pointilleux doit donc être fait du côté du titre, du sous-titre, de la description et du choix des mots-clés. Les recommandations fournies vous aideront à améliorer chacun de ces critères cruciaux.

En ce qui concerne la conversion, l’expert souligne le rôle majeur du design, de l’optimisation des captures d’écran et de la réalisation de vidéo d’app preview pour séduire de nouveaux utilisateurs. À travers de nombreux exemples de grandes entreprises comme KFC, découvrez comment travailler vos visuels sur les stores.

Découvrez les nouveautés pour optimiser le référencement de votre app mobile

Les magasins d’applications continuent d’évoluer en introduisant de nouvelles fonctionnalités, ouvrant la porte à des opportunités inédites pour les marques. Pour saisir chacune d’entre elles, vous devez continuellement garder un œil sur les nouveautés présentées.

Parmi les opportunités sur lesquelles il est important de capitaliser ; les Customer Product Pages (CPP) sur l’App Store. Avec celles-ci, les développeurs peuvent créer jusqu’à 35 pages de produits par application. Sur chaque page, les captures d’écran, la description et l’App Video Preview sont personnalisables. Chaque page a sa propre URL unique, permettant de l’optimiser en fonction de l’utilisateur et du web referrer. Pour les marques, les CPP offrent une belle opportunité de faire du marketing contextuel, mais aussi d’améliorer le taux de conversion de leurs campagnes payantes.

Il ne s’agit qu’une des quelques fonctionnalités décryptées par Ad4Screen dans ce livre blanc. L’agence vous explique comment vous emparer de chacune d’entre elles pour amener votre stratégie ASO au sommet.

Entre les recommandations d’experts, les exemples et l’analyse poussée, ce guide se présente comme une mine d’or pour toute entreprise qui souhaite booster la visibilité de ses applications pour la fin d’année, et au-delà.