Lundi, YouTube dévoilait une nouvelle fonctionnalité alimentée à l’intelligence artificielle à destination des annonceurs. Baptisée Spotlight Moments, elle permet aux marques de diffuser des publicités lors des moments forts de l’année.

Étendre la portée de leurs publicités sur YouTube

Spotlight Moments est le dernier outil à rejoindre l’écosystème publicitaire de YouTube. Il s’appuie sur la puissance de l’IA pour repérer automatiquement les vidéos les plus populaires associées à un événement, comme les Jeux Olympiques ou Noël. Une fois le contenu adéquat identifié par la solution publicitaire, les annonceurs peuvent diffuser leurs publicités via les vidéos YouTube en lien avec ces événements, et ainsi atteindre un public spécifique en fonction des niches.

Par exemple, un vendeur de déguisements souhaitant donner une nouvelle impulsion à ses ventes à l’approche d’Halloween peut publier ses annonces publicitaires sur des vidéos abordant des thématiques liées, comme des films d’horreur ou des histoires effrayantes. L’objectif de ce dispositif est d’aider les publicitaires à gagner en visibilité pendant les grands moments culturels et à étendre la portée de leurs publicités.

Toutes les vidéos sont réunies dans des listes de lecture sponsorisées sur la chaîne “YouTube Culture Hub”. Elles sont créées et mises à jour selon les événements. Il en existe déjà pour Wimbledon, les Oscars et Halloween.

Opération séduction auprès des annonceurs

Depuis plusieurs mois déjà, YouTube introduit dans la création publicitaire une forte dose d’intelligence artificielle. Video Reach Campaigns et Video View Campaigns, deux fonctionnalités destinées à accroître la notoriété d’une marque, utilisent également l’IA de la maison mère de YouTube, Google.

La plateforme mise aussi sur cette technologie de pointe pour aider les marques à concevoir des publicités optimisées. Sur Google Ads, une IA est capable d’analyser une annonce pour identifier les éléments qui doivent être peaufinés : la présence du logo dans les cinq premières secondes, une voix off de qualité, le respect de la durée recommandée…

Les publicitaires peuvent par ailleurs exploiter le pouvoir de l’IA de l’entreprise californienne pour créer automatiquement des publicités à partir de quelques éléments, comme du texte, des photos ou des vidéos. La technologie se charge ensuite du reste. Elle intervient également dans le processus d’amélioration des campagnes publicitaires et d’optimisation du budget.

Avec ces innovations, le géant de Menlo Park compte bien aider les annonceurs à augmenter le retour sur investissement (ROI) de leurs publicités, et ainsi les convaincre d’accroître leurs dépenses. Une stratégie logique pour qu’il génère, à son tour, plus de revenus publicitaires.