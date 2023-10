PricewaterhouseCoopers (PwC), grand cabinet de conseil et d’audit britannique, s’est associé au spécialiste de l’intelligence artificielle générative OpenAI. Grâce à ce partenariat, le premier conclut par l’un des Big Four ...

PricewaterhouseCoopers (PwC), grand cabinet de conseil et d’audit britannique, s’est associé au spécialiste de l’intelligence artificielle générative OpenAI. Grâce à ce partenariat, le premier conclut par l’un des Big Four avec la firme de Sam Altman, PwC proposera à ses clients des conseils adaptés à leurs besoins et générés grâce à l’IA.

PwC, premier Big Four à conclure un partenariat avec OpenAI

Grâce à ce nouvel outil, l’entreprise fournira des conseils à ses clients sur des questions complexes en matière de fiscalité, ou dans des domaines liés au juridique et aux ressources humaines. Alors que les grands cabinets de conseils et d’audit ont réduit leurs coûts pour faire face au ralentissement économique induit par un contexte géopolitique tendu, PwC a décidé d’exploiter l’intelligence artificielle pour augmenter sa productivité tout en faisant des économies.

Ces derniers mois, la société fait face à des difficultés financières. Elle a gelé les augmentations de salaire et les primes d’une partie de ses 25 000 collaborateurs au Royaume-Uni. Les trois autres cabinets de conseil du Big Four ont également pris des dispositions similaires, notamment en licenciant du personnel. Tout comme PwC, KPMG a également décidé d’investir plusieurs milliards de dollars dans l’IA et le cloud et a annoncé son partenariat avec Microsoft.

Outre OpenAI, Harvey, une start-up soutenue par l’entreprise à l’origine de ChatGPT et spécialisée dans l’IA générative à destination du secteur juridique, fait aussi partie du projet. Actuellement, le système est en cours de déploiement au Royaume-Uni. 650 employés seront formés pour l’utiliser correctement, et pourront par la suite le tester. PwC prévoit d’étendre l’accès à cet outil dans les prochains moins à plus de 10 000 de ses salariés présents dans une cinquantaine de pays.

L’intelligence artificielle comme solution pour remédier au contexte économique tendu

Bivek Sharma, directeur des opérations fiscales, juridiques et humaines chez PwC Royaume-Uni, a cherché à rassurer ses collaborateurs quant à l’arrivée de l’intelligence artificielle au sein du groupe. « Beaucoup de gens parlent de la suppression d’emplois due à l’IA, mais en réalité, pour faire face à des situations très complexes, l’IA sera nécessaire pour accomplir toutes les tâches à réaliser correctement » assure-t-il pour Bloomberg.

Selon une étude menée par le cabinet McKinsey, l’année 2023 a été marquée par l’émergence, puis l’adoption de l’intelligence artificielle par le grand public, mais aussi par le monde du travail. Même si de nombreuses personnes craignent de perdre leur emploi avec la démocratisation de cette technologie, plus d’une entreprise sur deux a d’ores et déjà adopté l’IA analytique dans le monde cette année. Par ailleurs, 40 % d’entre elles prévoient d’investir davantage dans ce secteur.