KPMG a annoncé ce mercredi un investissement de plusieurs milliards de dollars dans l’intelligence artificielle et le cloud. L’objectif est de renforcer son offre de services et pour l’accompagner, le cabinet étend son partenariat avec Microsoft.

Trois activités phares vont en bénéficier, à savoir l’audit, la fiscalité, et le conseil. Pour KPMG, ce projet représente « une opportunité de croissance incrémentale potentielle de plus de 12 milliards de dollars ». Dans un contexte économique tendu, la société ne compte pas passer à côté du train de l’IA et qui de mieux que Microsoft et OpenAI par extension pour l’y aider ?

Sur son activité d’audit, KPMG laisse entendre que ses 85 000 collaborateurs pourraient automatiser un certain nombre de tâches pour « se concentrer sur les risques et défis spécifiques » du secteur d’activité de leurs clients. En complément, ils auront un accès à leurs données en temps réel avec l’intégration de la solution de data analyse Microsoft Fabric.

Côté fiscalité, après avoir expérimenté la création de rapports de transparence fiscale ESG en exploitant les services Azure OpenAI, le cabinet devrait l’étendre à plus grande échelle. GPT devrait également alimenter un assistant virtuel à destination des employés.

Pour le conseil, KPMG envisage de développer des applications pour ses clients.

« Le renouvellement et le renforcement de notre relation avec Microsoft est un moment fort pour nos collaborateurs et nos clients. (…) Cela contribuera également à faire de KPMG une entreprise plus agile et plus résiliente, un lieu de travail toujours plus passionnant, » indique Bill Thomas, PDG de KPMG dans un communiqué.