Intelligence artificielle (IA), marketing automation, data… Une multitude de technologies et d’innovations révolutionnent progressivement le monde du marketing. Ces évolutions bouleversent complètement les stratégies des marketeurs, leur présentant de nouveaux challenges, mais aussi de belles opportunités pour atteindre de nouveaux sommets.

Pour comprendre comment les décisionnaires du marketing s’adaptent à ces transformations et dynamiques, HubSpot et LinkedIn sont partis à leur rencontre.

Les résultats de cette enquête menée auprès de 2 016 personnes offrent une vision éclairée des défis et des priorités des professionnels en France, et dans la région EMEA.

À travers ce rapport exhaustif, partez à la découverte des tendances qui vont définir l’avenir du marketing et des conseils d’experts pour en tirer le meilleur profit pour votre entreprise.

Découvrez les stratégies marketing à succès en Europe

La concurrence s’intensifie dans la plupart des secteurs. Pour rester compétitives et tirer leur épingle du jeu, les entreprises doivent impérativement identifier les stratégies qui mènent au succès en matière de marketing, les pièges à éviter et les évolutions à venir. C’est d’autant plus important à l’heure où des domaines clés comme l’IA évoluent à vitesse grand V. Acquérir une compréhension approfondie de ces dynamiques qui transforment un domaine d’activité ou un marché géographique n’est plus une option, mais une nécessité.

Conscients de cet enjeu, HubSpot et LinkedIn se sont penchés sur les stratégies adoptées par les décisionnaires marketing en Europe. Bien que l’efficacité d’un plan d’action diffère d’une région à une autre, leurs réponses sont des ressources précieuses pour repérer les bonnes pratiques à adopter et obtenir des conseils avisés, et ainsi profiter de nouvelles opportunités.

Au Royaume-Uni et en Irlande, les équipes s’attachent à fidéliser leurs clients pour créer des campagnes marketing performantes. Une approche qui a contribué aux succès commerciaux de la région : 38 % des sociétés interrogées dans le cadre de l’enquête ont généré un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions de livres sterling en 2022, et 23 % ont généré un chiffre d’affaires compris entre 1 et 9 millions de livres sterling. Pour autant, la multitude de canaux marketing utilisés par les organisations demeure un défi, car elles sont plus susceptibles d’entraîner une “lassitude des canaux”.

Du côté de la France, les publications digitales et physiques sont privilégiées, dont les blogs, les e-mails et les réseaux sociaux. Pour le moment, la stratégie porte ses fruits : 36 % des entreprises en France indiquent un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 10 millions d’euros, et 35 % un chiffre d’affaires compris entre 1 et 9 millions d’euros. Pour poursuivre leur bonne croissance, les décisionnaires marketing semblent plus enclins à miser sur le marketing automation, qu’ils maîtrisent mieux, que sur l’IA.

Vous l’aurez compris, le rapport permet aisément de cerner les stratégies vectrices de résultats sur les différents marchés européens. Il s’agit d’informations essentielles pour préparer l’avenir du marketing au sein de son entreprise.

Tour d’horizon des défis, priorités et opportunités de croissance en 2023

Pour décoder les défis et opportunités auxquels les décisionnaires marketing font face, HubSpot et LinkedIn ont réalisé une analyse approfondie de plusieurs éléments clés : les canaux marketing, l’implication dans l’allocation budget, l’utilisation actuelle des outils et sources de données… Les résultats et chiffres, détaillés tout au long de ce rapport, apportent un regard neuf sur les challenges, priorités et opportunités de croissance marketing en 2023.

Premier constat réalisé par HubSpot et LinkedIn : préserver la fidélité des clients et conserver ceux existants sont les plus grands défis des décisionnaires marketing, et leur objectif pour les prochains mois. Cela vaut d’autant plus pour les organisations plus petites, les personnes qui ont moins d’expérience et les entreprises B2C, qui ont plus de mal à créer des “interactions humaines”.

Côté levier de développement, les réseaux sociaux sont considérés comme les plus prometteurs, surtout pour les PME. Le marketing sectoriel et le marketing automation sont également perçus comme des opportunités business, particulièrement au Royaume-Uni et en Irlande. De leur côté, l’Allemagne et l’Autriche s’intéressent moins aux réseaux sociaux que les autres pays.

Ce rapport offre ainsi un tour d’horizon unique sur le futur du marketing en France et dans la région EMEA. Des tendances dominantes aux obstacles en passant par les perspectives de croissance, c’est une analyse complète qui vous est fournie. C’est grâce à celle-ci que vous parviendrez à définir le chemin à prendre pour votre stratégie marketing d’aujourd’hui et de demain.