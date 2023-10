HarfangLab, start-up française spécialisée en cybersécurité, a annoncé le 9 octobre avoir levé 25 millions d’euros, auprès de Crédit Mutuel Innovation, MassMutual Ventures et Elaia, un venture capital qui la ...

HarfangLab, start-up française spécialisée en cybersécurité, a annoncé le 9 octobre avoir levé 25 millions d’euros, auprès de Crédit Mutuel Innovation, MassMutual Ventures et Elaia, un venture capital qui la suit depuis ses débuts. Grâce à ce financement, l’entreprise souhaite se développer à l’international et devenir une référence sur le continent européen.

HarfangLab propose une solution de cybersécurité certifiée par l’ANSSI

Après avoir levé 5 millions d’euros en 2021 à l’occasion d’un premier tour de table, plusieurs investisseurs ont exprimé leur intérêt pour HarfangLab. La jeune pousse française édite un logiciel Endpoint Detection and Response (EDR) permettant de détecter une large palette de cybermenaces et de les bloquer.

Cette année, elle s’est distinguée à l’occasion de sa première participation aux évaluations de la société MITRE dans le cadre de son rapport ATT&CK. Chaque année, ce document recense les différentes cyberattaques et intrusions existantes dans le monde, et explique comment les détecter et les stopper. L’EDR de HarfangLab a présenté de très bons résultats en tant que solution pour lutter contre les cybermenaces, bloquant 19 attaques subies sur 19.

Comme l’indique Grégoire Germain, PDG et co-fondateur de HarfangLab, « avec une certification de l’ANSSI, des résultats aux évaluations du MITRE ATT&CK la plaçant parmi les meilleures, des innovations constantes pour faire face à l’ingéniosité des cyberattaquants, notre solution est désormais incontournable sur le marché français de la cybersécurité ». Bien installée en France, la start-up souhaite désormais accélérer son développement en Europe, particulièrement en Allemagne, en Autriche et en Suisse.

Investir pour se faire une place en Europe et proposer un outil toujours plus performant

Pour y parvenir, l’entreprise a décidé de se renforcer en recrutant un Chief Revenue Officer et un Chief Strategy Officer, qui ont rejoint son Comité de Direction. D’autres recrutements sont prévus, et la société compte également « développer son réseau de partenaires, décupler sa force de vente et diversifier ses compétences et ses activités ». Une partie du financement qu’elle a obtenu lui permettra d’investir en recherche et développement.

Avec l’augmentation du risque cyber, des solutions comme l’EDR de la start-up française constituent de véritables bouffées d’air pour les entreprises. L’ANSSI avait déjà mis en garde les organismes contre d’éventuels pics de cyberattaques. Si leur nombre peut varier, les cyberassaillants utilisent des outils toujours plus perfectionnés permettant parfois de contourner les solutions de cybersécurité. À cet égard, HargangLab souhaiterait constamment proposer « un EDR d’excellence », robuste techniquement et facile d’utilisation.

À l’heure actuelle, HarfrangLab travaille avec 250 clients et assure protéger 800 000 serveurs et postes de travail. L’entreprise afficherait un développement rapide, ses revenus ayant augmenté de plus de 250 % en 2022. Selon ses prévisions, elle devrait dépasser les 10 millions d’euros de revenus récurrents d’ici la fin de l’année.