À l’heure où les canaux de vente et les sources de données sont de plus en plus nombreux, assurer une cohérence multicanal entre toutes ses données produit est un véritable challenge. Toutefois, cela s’avère crucial pour proposer une expérience qualitative aux consommateurs et, surtout, les convertir.

Pour relever ce nouveau défi, les entreprises sont nombreuses à s’équiper d’un Product Information Management (PIM). Cette technologie permet de centraliser, de gérer et de distribuer plus facilement les données de ses produits.

Dans ce livre blanc, Quable, solution de gestion de l’information produit PIM & DAM des marques, vous emmène à la découverte de ce logiciel devenu indispensable pour booster ses ventes. À travers ce document de 11 pages, l’entreprise vous déroule tous les avantages d’un PIM et les critères à prendre en compte pour bien choisir sa solution.

Le PIM, une solution aux multiples atouts pour votre business

Ce n’est pas un secret, dans une entreprise, ce sont les résultats qui comptent. Pour être jugée utile, chaque stratégie et action doit donc impérativement mener à des aboutissements concrets. C’est ce qui rend le choix d’une solution métier si complexe : elle doit disposer de forts atouts pour être perçue comme un bon investissement.

De son côté, le PIM en présente une pléthore, l’amélioration de la qualité des données produit étant l’un des principaux. Comme le souligne Quable dans son livre blanc, la diffusion d’information produit de qualité est essentielle pour informer précisément et rassurer le client. Une donnée propre, qualitative et fiable est donc de rigueur pour convertir. Il s’agit d’un objectif que permet justement d’atteindre le PIM. Grâce à celui-ci, vous pouvez mettre à disposition des consommateurs des informations complètes, indispensables pour les inciter à l’achat.

Avec ces données systématiquement actualisées entre les mains, vous pouvez proposer des expériences personnalisées aux clients en fonction de leurs précédents achats, de leurs intérêts ou encore de leurs produits préférés. Il s’agit d’un facteur indéniable d’augmentation de la conversion en ligne.

L’avantage du PIM réside également dans sa facilité d’intégration avec les plateformes e-commerce, car elles partagent les mêmes catégories d’informations : médias, descriptions et caractéristiques produit. Très puissante, la solution PIM envoie des flux d’informations fiables et sécurisés pour que vous puissiez tirer le meilleur parti de votre plateforme e-commerce.

Facilitation de la mise en place d’une stratégie omnicanale, diminution du time-to-market, unification des expériences produit online et offline… Le PIM réserve encore de nombreux avantages pour votre business. Ils sont tous à découvrir dans le livre blanc de Quable.

Des conseils de pro pour bien choisir votre PIM

Le défi reste encore de sélectionner la solution PIM adéquate. Au vu du nombre de solutions existantes sur le marché, cela n’est pas une mince affaire. Dans cet ebook, Quable fournit plusieurs conseils pour vous guider. L’expert conseille d’abord de faire le point sur les objectifs de croissance et la stratégie de votre e-commerce. Ces quelques informations vous permettront de définir dans quelle direction vous souhaitez aller.

Ensuite, il y a plusieurs critères décisifs à prendre en compte :

l’intégration de la solution avec votre système e-commerce ;

de la solution avec votre système e-commerce ; sa richesse fonctionnelle , pour s’assurer que les fonctionnalités offertes vous permettent réellement d’atteindre vos objectifs ;

, pour s’assurer que les fonctionnalités offertes vous permettent réellement d’atteindre vos objectifs ; sa flexibilité, afin qu’elle réponde à vos besoins d’aujourd’hui et de demain.

Pour faire le bon choix, Quable recommande également de comparer certains éléments, à l’image du mode de développement, de l’ergonomie et de l’accompagnement proposée. L’expert revient aussi sur les pièges à éviter lors de votre parcours de réflexion concernant votre futur PIM.

Vous l’aurez compris, ce livre blanc est une lecture indispensable pour comprendre comment le PIM peut vous aider à lancer ou booster votre activité e-commerce. Pour découvrir toute la puissance de cette solution unique qui vous aidera à atteindre de nouveaux sommets, téléchargez l’ebook de Quable.