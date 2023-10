Depuis plusieurs mois déjà, l’intelligence artificielle (IA) est au cœur des préoccupations des géants de la tech. Google ne fait pas exception. Que ce soit pour optimiser les recherches, créer de nouvelles expériences utilisateur ou améliorer les solutions publicitaires, l’entreprise de Menlo Park mise abondamment sur cette technologie.

Pour les marketeurs, ces évolutions sont synonymes de nouvelles opportunités marketing. Pour toutes les saisir, il est indispensable de s’intéresser à la manière dont le moteur de recherche intègre l’IA dans ses outils. Il faut également se pencher sur les tactiques et bonnes pratiques à adopter.

C’est pour aborder chacun de ces points clés qu’Ad4Screen, l’agence média et marketing 100 % Cross Device, organise une table ronde. Il s’agit du premier événement en compagnie d’Adenlab, agence experte dans les campagnes SEA qui a récemment rejoint le groupe 1Screen, déjà composé d’Ad4Screen, Relatia et BackInApp.

Les deux entités vous donnent rendez-vous le mardi 17 octobre à 8h30 à l’Espace Hamelin, à Paris, afin de découvrir comment exploiter l’IA de Google pour booster votre stratégie digitale.

L’intelligence artificielle ouvre aujourd’hui de nouvelles portes dans le monde du marketing digital. Les entreprises qui s’emparent de cette innovation pour mieux comprendre leur audience, offrir des expériences personnalisées et automatiser leurs processus parviennent indéniablement à faire la différence. Les dernières mises à jour des outils de Google représentent un pas de plus dans le champ des possibles cultivé par l’IA.

Lors de cet événement gratuit, vous aurez la chance d’en apprendre davantage sur l’intégration de cette technologie dans le marketing moderne, mais également au sein des outils de Google. Les experts en profiteront aussi pour faire un tour d’horizon des prochaines évolutions IA qui seront introduites par le moteur de recherche. Ils vous donneront les clés pour anticiper ces changements et peaufiner au mieux vos actions de marketing digital.

Une question demeure toutefois : comment intégrer correctement l’IA et les algorithmes de Google dans ses stratégies business ? Pour y répondre, Ad4Screen et Adenlab échangeront avec The Ascott Limited. En seulement trente ans, la société singapourienne est devenue l’un des plus grands opérateurs-propriétaires internationaux de résidences hôtelières au monde. Pour poursuivre sur cette bonne lancée, l’entreprise n’a pas hésité à miser sur l’IA. Cette conférence sera l’occasion d’aborder en détail la stratégie mise en place par The Ascott Limited, les contraintes observées et les résultats obtenus.

Pour ce faire, plusieurs experts prendront la parole :

Ludovic Mossmann, Directeur Marketing et Digital Europe chez The Ascott Limited ;

Romain Stevens, Directeur Associé chez Adenlab ;

Natalya Donnat, Directrice des opérations d’acquisition chez Adenlab ;

François Lescuyer, Directeur des opérations chez BackInApp ;

Philippe Leclercq, CEO d’Ad4Screen.

Ce petit-déjeuner est un rendez-vous incontournable pour comprendre comment faire passer sa stratégie de marketing digital à la vitesse supérieure grâce à l’IA de Google. Pour découvrir tous les conseils des experts d’Ad4Screen et d’Adenlab, inscrivez-vous dès maintenant.