Les acheteurs souhaitent pouvoir interagir facilement avec une marque sur l’ensemble des canaux, qu’ils soient physiques ou digitaux. L’hybridation de ces interactions oblige les entreprises à repenser leur approche à l’expérience client afin qu’elle soit plus unifiée et cohérente. Comment s’y prendre ? C’est pour répondre à cette question qu’Ibexa, plateforme d’expérience numérique destinée aux professionnels, et Platform.sh, plateforme unifiée d’hébergement cloud pour déployer des sites et applications web, uniront leur force le temps d’une conférence organisée avec l’EBG, club de l’innovation digitale. Elle aura lieu le mardi 12 septembre à Paris. Grâce à leurs conseils d’experts et au retour d’expérience de Carrefour Assurance, venez découvrir comment harmoniser vos canaux digitaux à l’aide d’une plateforme d’expérience numérique (DXP).

Le retour d’expérience de Carrefour Assurance

Carrefour Assurance cherchait à créer une synergie entre ses points de vente et son site web pour accroître le nombre de souscriptions à ses assurances. Au-delà de cet objectif, l’entreprise souhaitait également capter un nouveau trafic et bousculer les usages.

Pour y arriver, une plateforme de parcours de souscription extensible a été mise au point et surtout, omnicanale. Le Content Management System (CMS) d’Ibexa est venu enrichir le dispositif afin d’attirer les visiteurs sur le site grâce à des contenus haut de gamme et pertinents.

Les changements opérés ont porté leurs fruits : les ventes d’assurance scolaire ont augmenté de 65 %. L’augmentation des souscriptions n’est qu’un des nombreux objectifs que Carrefour Assurance est parvenu à atteindre depuis la mise en place d’une expérience digitale unifiée.

Durant cette conférence, Fabien Appert, DSI de l’entreprise, vous partagera son retour d’expérience. Il reviendra sur les prémisses du projet, les défis rencontrés et les résultats obtenus en compagnie de William Rollin, Global Channel Sales Manager & Public Affairs chez Platform.sh et Arnaud Balandras, Customer Success Manager chez Ibexa.

Découvrir les atouts d’une plateforme d’expérience digitale

Le témoignage du DSI de Carrefour Assurance vous aidera à mieux comprendre les avantages d’une plateforme d’expérience digitale. Elle en présente de nombreux autant pour les utilisateurs, les équipes IT que les autres acteurs impliqués dans la digitalisation d’une entreprise.

Ces derniers peuvent collaborer plus facilement ensemble, car la production de contenu est décloisonnée et centralisée. En ce sens, ils consacrent moins de temps à des tâches chronophages comme la collecte d’informations de différentes sources à envoyer à plusieurs départements. Ils peuvent se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée, comme le développement de leurs activités.

Croissance plus rapide, retour sur investissement élevé, engagement client renforcé… Les bénéfices d’une DXP sont nombreux. Durant cette conférence, Ibexa et Platform.sh reviendront sur chacun d’entre eux.

Dans le détail, voici les points qui seront abordés par les intervenants :

Offrir une expérience client omnicanale : quels sont les enjeux des organisations B2B en 2023 ? ;

Témoignage de Fabien Appert, DSI de Carrefour Assurance : une plateforme web composable et un hosting cloud pour augmenter son trafic, développer la notoriété de sa marque et booster les ventes en ligne ;

Évolutions et Bénéfices après la mise en place d’une DXP et d’un hosting cloud ;

Une session de questions/réponses.

Participer à cette conférence s’avère donc indispensable à toute entreprise qui souhaite offrir une expérience client plus fluide sur l’ensemble des canaux digitaux. C’est aujourd’hui la clé pour faire la différence face à la concurrence et s’imposer comme le leader de son marché. Rendez-vous le 12 septembre à Paris !