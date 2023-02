Qui dit nouvelle année dit nouvelles stratégies ! C’est le moment idéal pour creuser des idées et actionner de nouveaux leviers.

C’est dans cette optique qu’Ad4Screen, agence média et marketing 100% Cross-Device et AppsFlyer, plateforme d'analyse et d'attribution de marketing mobile SaaS vous donnent rendez-vous lors d’une table ronde sur l’app marketing.

Ce petit-déjeuner aura lieu au cœur de la capitale, au Ritz, le jeudi 16 février à 8h30. L’objectif ? Vous faire découvrir cinq leviers clés à optimiser pour perfectionner votre stratégie d’app marketing en 2023.

Une table ronde sur l'app marketing avec plusieurs experts

Pour cet événement, animé par Philippe Leclercq, CEO d’Ad4Screen, plusieurs experts seront réunis dont Violette Mazon, Chargée d’Acquisition Numérique chez Le Monde et Thibault Zimmermann, Lead App Marketing Manager chez ManoMano. La présence de ces deux spécialistes sera l’occasion d’en savoir davantage sur leurs enjeux en termes d’app marketing, et sur les stratégies appliquées dans leurs entreprises pour y répondre. Ils aborderont les actions qu’ils souhaitent mettre en place au cours de l’année à venir.

Manon Vacher, Partnership Development chez AppsFlyer et Emile Arriat, Directeur Commercial chez Ad4Screen seront également présents pour vous livrer leurs meilleurs conseils et répondre à toutes vos questions.

Lors de cet événement gratuit, vous aurez la chance d’en apprendre plus sur la façon d’optimiser cinq leviers stratégiques : l’app acquisition, le retargeting, le web to app, la fraude et la confidentialité. Ce sera l’opportunité d’échanger sur des sujets tels que l’importance de l’application dans une stratégie digitale, la réconciliation des datas app et web ou encore comment détecter et se prémunir contre la fraude en tant qu’annonceur. Ce sera aussi l’occasion de faire le bilan, deux ans plus tard, sur les conséquences de la mise à jour d’iOS 14.

La présence de ces spécialistes de l’app marketing sera l’opportunité d’obtenir leurs conseils sur les actions à mettre en œuvre en 2023. Vous découvrirez les meilleures pratiques à adopter en matière d’audience, de confidentialité ou encore de création de campagnes. L’objectif est de mettre en lumière les stratégies d’app marketing les plus performantes afin que vous puissiez vous en inspirer et gagner en performance au cours de l’année. À l’issue de ce petit-déjeuner, vous aurez toutes les clés en main pour optimiser les cinq leviers qui seront évoqués.

Cette table ronde est donc le rendez-vous à ne pas manquer de ce début d’année. Pour découvrir toutes les recommandations des experts et propulser votre entreprise grâce à l’app marketing, inscrivez-vous dès maintenant.