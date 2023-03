Pour la cinquième année consécutive, la Communauté aMS francophone vous donne rendez-vous pour le Modern Workplace Conference Paris (MWCP) ! Cet événement de grande envergure, qui se tiendra les 27 et 28 mars prochains, sera une nouvelle occasion d’échanger autour des usages des technologies Microsoft, parmi lesquelles Office 365, Teams ou encore PowerBI. Entre 2 500 et 3 000 personnes devraient participer à ce nouvel opus, organisé en distanciel et en présentiel à Paris. Pour en savoir plus sur les intérêts de l’événement, le programme et le format hybride, Siècle Digital s’est entretenu avec Patrick Guimonet, co-fondateur de la communauté aMS et dirigeant et fondateur d’Abalon, spécialiste de l’accompagnement Microsoft 365, ainsi qu’Adrien Nessim-Socard, manager au groupe Bel, entreprise de l’industrie agroalimentaire, mais aussi membre et speaker de la communauté aMS.

 

Le MWCP, l’événement de référence sur l’écosystème Microsoft

Comme les années précédentes, l’événement vise à rassembler les passionnés des outils Microsoft et Power Platform. Durant deux jours, ils se réuniront pour discuter des usages et des nouveautés de l’écosystème créé par le géant américain. « Il y a plus de 35 outils, voire 40. Ils permettent d'adresser tous les aspects de la transformation digitale en entreprise, que ce soit la communication, la collaboration, la digitalisation des processus métiers… », explique Patrick Guimonet.

Dans la même catégorie La sobriété numérique est-elle envisageable ?

C’est pour évoquer toutes les possibilités offertes par ces solutions que la Communauté aMS organise cette série de conférences, et ce, indépendamment de Microsoft. C’est d’ailleurs un aspect qui motive bon nombre de participants, qui s’assurent d’avoir une vision pragmatique et réelle de comment ces outils sont utilisés en entreprise. « En effet, c’est agréable d'avoir un moment où le discours est différent et où, clairement, nous pouvons avoir une certaine transparence sur ce qui fonctionne ou non », souligne Hadrien Nessim-Socard.

Les participants et intervenants échangent alors autour des bonnes pratiques et de leurs expériences autour des outils Microsoft, qu’elles soient bonnes ou mauvaises. « Il y a un peu la volonté d'être un peu le "groupe des utilisateurs réels" versus des usages peut-être plus prévus ou anticipés, qui parfois sont là, mais sont différents de la réalité », ajoute Patrick Guimonet.

L’objectif reste toutefois de travailler en coopération avec Microsoft, mais tout en restant indépendant. C’est pourquoi la branche française de l’entreprise viendra intervenir sur certaines conférences cette année.

Une édition hybride qui s’adresse à tous

Cette nouvelle édition du MWCP se tiendra à la fois en ligne et en présentiel à l'espace St Martin, au cœur de Paris. Une dimension hybride qui résulte d'un choix mûrement réfléchi, permettant d’avoir « le meilleur des deux mondes », comme le souligne Patrick Guimonet.

« Pour ceux qui peuvent venir sur Paris et qui ont le temps, toutes les interactions sont possibles via l’événement physique. Ceux qui habitent loin, qui ne peuvent pas se déplacer sur les deux jours, ou qui ont des contraintes peuvent quand même suivre les débats en ligne. L’avantage, c’est aussi que les sessions sont accessibles en replay », ajoute-t-il.

En présentiel comme en distanciel, les participants peuvent débattre et échanger avec les speakers. Peu importe le format choisi, l’accent est mis sur l’interaction et le partage de connaissances. L’objectif est de dépasser le côté dit “technique” pour que chaque individu puisse comprendre comment tirer le meilleur parti de l’écosystème Microsoft. « La conférence ne s'adresse pas uniquement à des gens de l'IT, elle touche tout le monde, aussi bien des gens de l'entreprise qui sont derrière un bureau que des personnes du métier sur le terrain », précise Hadrien Nessim-Socard.

Un programme riche avec des intervenants internationaux

Les deux journées seront donc rythmées par des conférences sur les usages de Microsoft 365, Teams ou encore Share Point.

Le lundi 27 mars, vous aurez l’opportunité d’en savoir plus sur les outils à utiliser pour créer des formulaires interactifs, l’automatisation de vos processus de reporting ou encore l’enrichissement de vos rapports Power BI avec des données open data. Une table ronde portant sur l’avenir de ChatGPT et de l’intelligence artificielle dans la Modern Workplace aura également lieu. « Sur ce sujet, chacun peut avoir sa vision pessimiste, optimiste, réaliste ou idéaliste. Chacun peut s'y retrouver de la façon qu'il veut. Nous aurons ainsi des spécialistes et des gens un peu plus novice sur le sujet qui pourront échanger et interagir avec l'audience », dévoile Patrick Guimonet.

Le mardi 28 mars sera aussi une journée bien remplie. Parmi les thématiques abordées : comment collaborer de manière plus respectueuse de l’environnement grâce à Microsoft, les clés pour mettre en place une culture digitale en entreprise ou encore réinventer sa communication interne avec Microsoft 365. Des sujets plus business qui aideront les participants à comprendre comment gagner en efficacité grâce aux outils du géant américain. Vous aurez par ailleurs l’occasion d’entendre des experts du digital échanger autour de la place des femmes dans le secteur de l’IT lors d’une table ronde inédite.

Toutes les conférences seront animées en anglais ou en français par une centaine de conférenciers internationaux. Un choix éditorial fait dès les débuts du MWCP. « Ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà des différences culturelles, on retrouve différentes façons d'aborder les outils qui peuvent être inspirants pour nous, nous donner des idées ou au contraire nous conforter sur un certain nombre de choix », raconte Patrick Guimonet. La parité tient également une importance capitale dans la programmation. Cette année, environ 45 % des conférences seront orchestrées par des femmes.

En somme, l’objectif de cette nouvelle édition est d’offrir un tour d’horizon des usages et des nouveautés Microsoft aux spécialistes de l’IT comme aux néophytes. En présentiel comme en distanciel, les participants pourront échanger avec les conférenciers et obtenir leurs regards d'experts sur l’utilisation de ces outils digitaux. Alors, n’oubliez pas de noter les deux dates dans votre agenda et de vous inscrire !