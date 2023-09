Les Marketing Digital Days font leur grand retour pour une 3ème édition ! Du 17 au 19 octobre 2023, 31 experts de haut vol se réuniront lors de 21 conférences pour discuter des tendances et des stratégies du marketing digital. Plusieurs thématiques clés sont au programme, dont l’intelligence artificielle qui sera cette année au cœur de l’évènement. Entre conseils stratégiques, cas clients et échanges, tout est réuni pour vous aider à challenger vos stratégies digitales et améliorer vos performances.

L’événement de référence sur le marketing digital

L’essor des grands modèles de langage IA transforme le monde du marketing digital. De la gestion des campagnes publicitaires, à la création de contenus en passant par l’analyse de données, elle infuse désormais tous les leviers du secteur. Cette technologie innovante offre de nombreuses opportunités aux marketeurs, mais présente aussi quelques limites indéniables. Un sujet clé sur lequel reviendront, en profondeur, CyberCité et ses partenaires. Le but : vous aider à intégrer correctement l’IA dans vos stratégies digitales de demain pour répondre à vos objectifs de performance et de business.

Outre cette discipline, tous les sujets majeurs d’actualité seront abordés lors de conférences ultra-ciblées : SEO, e-commerce, Core Web Vitals, refonte web, social media, expérience utilisateur, content marketing, data, SEA, social ads… En somme, toutes les pièces qui composent l’immense puzzle qu’est le marketing digital.

Durant ces trois jours, les intervenants décrypteront chacune de ces thématiques, les leviers stratégiques à actionner, les bonnes pratiques à adopter… À l’issue de l’événement, vous aurez alors toutes les clés nécessaires pour mettre en place une stratégie digitale 360 degrés, à la fois cohérente, pérenne et performante.

3 journées thématiques pour booster vos performances digitales

Au total, ce sont 21 conférences qui composent la riche programmation des Marketing Digital Days. Elles seront animées par les meilleurs experts du marché, exerçant dans des entreprises renommées telles que OnlySo, Isoskele, Webqam, Ugo, PrestaShop, Wide, Adeliom, Partoo, SeoQuantum, Babbar, Draft & Goal, Sirdata ainsi que CyberCité. Un casting de qualité qui a de nombreux conseils à vous partager !

Jour 1 – Les fondamentaux du digital

Pour la première journée de l’événement, les intervenants reviendront sur les fondamentaux du digital. Ils vous dévoileront tout ce qu’il y a à savoir sur l’optimisation de sites web, le SEO et les grandes innovations qui bouleversent le paysage du numérique. Sept webinars sont prévus :

Découvrez les 10 cas pratiques de l’IA au service des marques et de l’e-commerce ;

L’importance d’un bon hébergement web : L’exemple Janod ;

Core Web Vitals : le véritable impact sur les performances de votre site ;

Vous allez rater la refonte SEO de votre site, et voilà pourquoi ;

IA génératives : miracle ou mirage, quelles opportunités business pour les marques ? ;

YouTube et SEO : comment tirer le meilleur parti de ses vidéos ? ;

Comment l’UX et la data ont boosté la génération de lead de notre client Culligan ?

Jour 2 – Acquisition et notoriété

Le mercredi 18 octobre, rendez-vous pour une journée 100 % acquisition et notoriété. À cette occasion, sept conférences seront orchestrées :

Commerce conversationnel : le virage à ne pas manquer pour les commerces physiques ;

L’IA dans votre stratégie de content marketing : à quoi ressembleront les contenus du futur ? ;

Maillage interne et netlinking : comment les associer au bénéfice de votre SEO ? ;

Comment actionner les opportunités offertes par l’intelligence artificielle pour amplifier votre stratégie de contenu SEO ? ;

Quantifier la valeur d’un lien pour mieux arbitrer sa stratégie de netlinking ;

Appréhender la fin des ciblages d’audiences à l’ère de la privacy & de l’IA ;

Comment faire de l’IA la meilleure alliée de votre stratégie social media ?

Jour 3 – Data, analyse et performance

La dernière journée sera placée sous le signe de la data, de l’analyse et de la performance. Le jeudi 19 octobre, sept conférences seront organisées :

Data SEO : et si on faisait le point ? ;

IA générative : menace ou réelle opportunité pour le SEO ? ;

Google Analytics 4 : après quelques mois d’utilisation, qu’en pensez-vous ? ;

Performance max : comment rester pilote d’une campagne automatisée ? ;

Comment l’IA de Google se repose sur vos assets vidéo pour vous générer de la performance ? ;

Fin des cookies tiers & protection des données personnelles : quels sont les impacts légaux et techniques sur les campagnes digitales des annonceurs ? ;

Prospect Relationship Management : quelle stratégie pour recruter des clients à valeur sur votre promesse de marque ?

C’est donc un véritable tour d’horizon sur l’évolution du digital, ainsi que sur les stratégies les plus performantes, qui vous sera proposé. Pour découvrir comment donner un nouvel élan à votre croissance, inscrivez-vous gratuitement aux Marketing Digital Days. Il vous suffit de sélectionner les conférences qui vous intéressent, et le tour est joué.