Le marché des applications mobiles est un environnement hautement compétitif. Avec des milliers d’apps lancées chaque mois, tirer son épingle du jeu est de plus en plus complexe. Pour y arriver, une stratégie d’app marketing bien ficelée est de rigueur. Mais quels sont les leviers et process les plus efficaces pour accroître ses performances ? C’est justement le cœur du prochain événement d’Ad4Screen !

L’agence média et marketing 100 % Cross Device vous attend le jeudi 16 novembre à 8h30 pour une table ronde exclusive avec trois entreprises de renoms : KFC, Le Figaro et Décathlon. Rendez-vous dans le sublime cadre de la Galerie Bourbon, dans le 16ᵉ arrondissement de Paris, pour découvrir comment donner une nouvelle impulsion à votre stratégie d’app marketing.

Découvrez les leviers à activer pour booster vos performances

Pour ce nouveau petit-déjeuner, Philippe Leclercq, CEO d’Ad4Screen, sera accompagné de quatre intervenants :

Antoine Ruchot, Head of E-commerce chez KFC ;

Mickaël Zollet, Directeur des opérations Marketing pour Le Figaro ;

Thibault Zimmermann, Product Marketing Lead chez Decathlon ;

Emile Arriat, Head of Sales & Marketing chez Ad4Screen.

La présence de ces experts sera l’opportunité d’aborder toutes les facettes d’une stratégie d’app marketing gagnante, à commencer par l’acquisition. En effet, se distinguer sur un marché qui compte plusieurs millions de concurrents demande d’élaborer un plan d’action robuste qui s’appuie sur plusieurs piliers éprouvés.

Le bon référencement sur les magasins d’applications, les leviers à activer pour des campagnes app download optimales ou encore les formats à privilégier sont quelques-uns d’entre eux. Au cours de cette conférence, les intervenants vous donneront tous leurs conseils pour booster vos téléchargements d’app et vous démarquer de vos concurrents.

Ils partageront aussi leur expertise sur l’app retargeting, indispensable pour fidéliser de nouveaux utilisateurs. Cela consiste à réengager un mobinaute inactif qui a abandonné un achat ou une action sur une app. Les conseils et bonnes pratiques partagés lors de cet événement vous permettront de maîtriser ce processus à la perfection pour, à votre tour, accroître votre retour sur investissement (ROI) sur le long terme. Enfin, l’internalisation d’une stratégie app marketing sera également un point abordé par KFC, Le Figaro, Decathlon et Ad4Screen.

Vous l’aurez compris, les experts vous offriront un tour d’horizon approfondi des leviers et process à optimiser pour créer une stratégie d’app marketing efficace. Tous les éléments fondamentaux seront passés en revue pour que vous puissiez accroître vos performances rapidement. Autant de points sur lesquels vous pourrez échanger durant la conférence, mais aussi lors du moment dédié au networking. Ce sera l’occasion de discuter de vos problématiques avec les autres participants et de poser toutes vos questions.

Pour découvrir les secrets de réussite des experts et booster votre chiffre d’affaires grâce à l’app marketing, inscrivez-vous dès maintenant à cet événement inédit !