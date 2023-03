Depuis plusieurs années, Apple introduit de nouveaux dispositifs pour protéger la vie privée des utilisateurs. Parmi celles-ci, la mise à jour iOS 14 et ses paramètres de confidentialité avancés et l’App Tracking Transparency, une option qui laisse les mobinautes choisir s’ils acceptent de partager leurs données de navigation ou non pour le ciblage publicitaire.

Pour les marketeurs, développeurs et annonceurs, ces nouveautés présentent de nombreux défis, notamment quant à l’attribution et l’acquisition utilisateur.

Dans la même catégorie Bruno Le Maire dévoile des mesures pour encadrer le métier d’influenceur

C’est pour vous aider à les relever qu’Ad4Screen, agence média et marketing 100 % Cross-Device et Adjust, plateforme marketing spécialisée dans l'analyse des performances sur mobile, l'automatisation et la protection des données, vous donnent rendez-vous pour une table ronde. Elle se tiendra le jeudi 6 avril de 8h30 à 10h30. Elle aura lieu au Péninsula, dans le seizième arrondissement de Paris.

Des conseils d’experts sur les stratégies à adopter sur iOS

Pour ce nouveau petit-déjeuner, plusieurs spécialistes seront aux côtés de Philippe Leclercq, CEO d’Ad4Screen. Parmi eux :

Eliott Lamaury, Head of Display chez Vestiaire Collective ;

Julie Vidal, Growth Manager chez Joko,

Louis Delaye, Marketing Data Analyst chez BlablaCar ;

Simon Philippe, Senior Customer Success Manager chez Adjust ;

Damien Goubin, Senior Sales Executive chez Adjust ;

Khadija Bouzoubaa, Directrice associée chez Ad4Screen.

La présence de ces experts sera une opportunité de revenir sur les défis qu’imposent l’attribution et l’acquisition utilisateur sur iOS aujourd’hui, et les solutions mises en œuvre dans leurs entreprises pour y faire face. Ils reviendront notamment sur les stratégies de pilotage de campagne adoptées et les actions à mettre en place. Vous pourrez donc faire le plein de conseils pour, à votre tour, relever tous les challenges qu’impliquent les mises à jour présentées par Apple.

Lors de cette conférence, les intervenants aborderont un autre point majeur : l’opt-in. Pour rappel, ce dernier consiste à obtenir le consentement du destinataire pour l’envoi de publicités. Comment faire en sorte que les internautes l’acceptent, et ainsi optimiser son taux d’opt-in et son tracking ? SKAdNetwork, ATT, Privacy… Tant de questions auxquelles répondront les experts le jeudi 6 avril 2023.

Bien entendu, cet événement sera aussi l’occasion de faire le point sur les grandes évolutions en termes de vie privée et de publicité. Les spécialistes feront le point sur les changements à venir sur iOS pour les annonceurs et les solutions publicitaires entre leurs mains pour faire rimer confidentialité et performance.

Ce petit-déjeuner organisé par Ad4Screen et Adjust vous offrira donc un aperçu de l’impact d’iOS sur vos campagnes digitales ainsi que les actions à mettre en place pour répondre à ces nouveaux enjeux. À l’issue de cette conférence, vous aurez toutes les clés en main pour créer une stratégie publicitaire hautement efficace. Pour ne manquer aucune des recommandations qui seront fournies par les experts, inscrivez-vous dès maintenant à l’événement.