Candy Crush Saga, sans doute l’un des jeux vidéo pour mobile les plus populaires au monde, vient de passer la barre des 20 milliards de dollars de revenus. Il aura fallu onze ans pour que King, l’entreprise à l’origine du titre vidéoludique, atteigne cette somme.

La folle Saga de Candy Crush : onze années de succès !

Sorti progressivement en 2012 sur plusieurs plateformes, rien ne prédestinait Candy Crush Saga à connaître un tel succès. Conçue pour proposer une alternative à Bejeweled, le leader des jeux du genre à l’époque, l’application devient rapidement le succès numéro 1 du studio britannique. Dès 2013, il dépasse FarmVille 2 et Texas Holdem Poker de Zynga comme le jeu le plus populaire sur Facebook, mais aussi des titres comme Angry Birds de Rovio sur les principaux marchés d’applications Play Store et App Store.

Si plusieurs millions d’utilisateurs jouaient à Candy Crush en 2013, sa croissance va devenir exponentielle puisque la barre des 100 millions d’utilisateurs sera dépassée l’année suivante. Impressionné par un tel succès, Activision Blizzard rachète l’éditeur contre la somme de 5,9 milliards de dollars. Un investissement visiblement rentable pour le développeur en passe d’être racheté par Microsoft puisqu’en depuis sa sortie, le jeu a été téléchargé près de 5 milliards de fois.

Afin de gagner de l’argent avec son jeu, King intègre une grande quantité de publicités dans son application lui permettant de dégager des revenus grâce aux annonceurs. De plus, même si le jeu est gratuit, ses utilisateurs sont limités dans son utilisateur par un système de vies. Une fois qu’elles sont toutes utilisées, le joueur doit attendre plusieurs heures avant de les récupérer, ou bien casser sa tirelire pour en acheter.

King, fer de lance d’Activision Blizzard

Grâce à ce modèle économique, connu sous le nom de freemium, des successeurs de la Saga ont déjà réussi à obtenir plus de 2 milliards de dollars de revenus en 2019. À cette période, King dégageait plus de 50 millions de dollars mensuels. Au deuxième trimestre 2023, King a généré 747 millions de dollars de revenus nets, correspondant à 31 % des revenus totaux d’Activision Blizzard.

Très satisfait d’avoir franchi le cap de 20 milliards de dollars de revenus, le président de King, Tjodolf Sommestad, a affirmé à Reuters « avoir prouvé qu’il était possible de relancer des jeux vieux de plusieurs années, de les maintenir pertinents pendant plus d’une décennie, et de battre des records même une décennie plus tard ». Toutefois, il considère que son entreprise ne doit pas se reposer sur ses lauriers, et doit « poursuivre ses efforts pour créer de nouveaux jeux, même si la barre est très haute et qu’il en faut beaucoup pour lancer un nouveau jeu de nos jours ».