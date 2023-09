Alors qu’un Français sur deux redoute de conduire un véhicule autonome et que 55 % préfèrent envisager utiliser un véhicule de niveau 3 SAE qu’ils puissent reprendre en main, il est toujours utile de rappeler que 94 % des accidents de la route sont dus à une erreur humaine. Une question cruciale se pose alors : les véhicules autonomes peuvent-ils, à terme, améliorer la sécurité routière et transcender l’appréhension du public ?

Un fait récent à souligner, le 10 août dernier en Californie, la California Utilities Commission a voté pour autoriser les voitures autonomes Waymo de Google et les voitures autonomes Cruise de GM à facturer les trajets en taxi à travers la ville. Aux États-Unis comme ailleurs, des débats passionnés font rage sur leur généralisation à venir. À mesure que cette transition approche, nous souhaitons faire un tour d’horizon de ces avantages et de ces inconvénients.

Avantage : limiter l’erreur humaine

En théorie, les véhicules autonomes réduisent la probabilité qu’une erreur conduise à un accident. Ces véhicules tentent de respecter rigoureusement les règles de circulation, en donnant la priorité à la sécurité des passagers et des autres personnes sur la route.

Néanmoins, des cas de confusion et d’erreurs système ont été signalés. Ces situations ont entraîné des blocages aux intersections, des collisions mineures et même des perturbations lors d’interventions d’urgence.

Inconvénient : l’échec technologique en question

Les véhicules autonomes dépendent fortement de la technologie, laquelle, jusqu’à présent, s’est avérée source d’erreurs. Dans un cas tristement célèbre, en 2018 en Arizona, un véhicule autonome n’a pas réussi à freiner, un défaut de capteur entraînant la mort d’un piéton, alors que le conducteur était trop distrait pour intervenir.

Après les décisions de retrait des flottes autonomes en raison de problèmes techniques en série, de nombreuses questions subsistent sur les critères technologiques et de surveillance.

Avantages : réduction des embouteillages

L’une des promesses les plus convaincantes des véhicules autonomes est leur capacité à réduire les embouteillages. Avec des taux d’accidents et d’embouteillages réduits et le recours moindre aux patrouilles routières et aux services d’urgence, on imagine déjà une réduction du nombre de victimes et de blessés mais aussi la baisse des taux d’assurance et de la consommation de carburant.

Inconvénient : des modèles de trafic imprévisibles

Les humains perçoivent souvent les machines comme fiables et prévisibles. Pourtant, des recherches ont montré que les conducteurs humains et les voitures autonomes peuvent adopter un comportement imprévisible.

Lorsqu’ils sont pressés, les humains peuvent ignorer les règles, brûler un feu rouge par impatience, tandis que les voitures sans conducteur sont concrètement « déroutées » par la présence de plots de signalisation, de routes de gravier, de piétons, de cyclistes ou d’animaux.

Avantages : des déplacements plus rapides

En théorie, la voiture sans conducteur pourrait signifier la suppression des limitations de vitesse puisque capable de nous transporter en sécurité à des vitesses plus élevées. Imaginez un peu : des déplacements domicile-travail plus rapides, des itinéraires de bus scolaires rationalisés, un transport de marchandises efficace et même des délais d’intervention médicale d’urgence optimisés.

Inconvénient : dilemmes juridiques et éthiques

L’efficacité des véhicules autonomes est suspendue à des décisions morales en temps réel ; comme déterminer la priorité entre les occupants et les piétons lors d’accidents inévitables ? De plus, la détermination des responsabilités en cas d’accident de véhicule autonome est complexe et les questions juridiques correspondantes doivent encore être résolues.

Avantages : efficacité énergétique

Les véhicules autonomes optimisent les habitudes de conduite, réduisent les temps d’inactivité et sélectionnent les itinéraires les plus économes en carburant. Ils favorisent la réduction des émissions de gaz à effet de serre, un point crucial dans la lutte contre le changement climatique.

Inconvénient : suppression d’emplois

L’adoption généralisée de véhicules et de flottes de véhicules autonomes pourrait entraîner une baisse d’activité pour les chauffeurs, les livreurs et même les conducteurs adeptes du covoiturage. Des millions de personnes vivent de ces emplois et activités annexes. La transition vers les transports autonomes sera à l’origine de défis économiques majeurs, complexes à relever.

Avantages : productivité améliorée

Avec les véhicules 100% autonomes, comme ceux créés par Waymo et Cruise, les humains n’ont plus besoin de se concentrer sur la conduite. Ils peuvent passer davantage de temps dédié à des activités plus productives lors du temps passé à voyager en voiture (lecture, travail, loisirs “passifs”).

Inconvénient : risques de cybersécurité

Les véhicules autonomes sont connectés à Internet. En conséquence, ils sont vulnérables au cyber piratage et aux attaques. Il est essentiel de renforcer la cybersécurité de ces véhicules. Sans cybersécurité adéquate, les véhicules autonomes pourraient connaître des accidents catastrophiques et des violations de données personnelles.

L’usage des véhicules autonomes, tout en étant très prometteur, présente également de nombreux défis. À mesure que cette technologie évolue, une approche réfléchie et équilibrée de sa mise en œuvre et de sa réglementation reste impérative.