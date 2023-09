YouTube vient d’annoncer le déploiement d’outils d’intelligence artificielle (IA) générative à destination des créateurs, notamment pour son format de courtes vidéos, Shorts. Faciliter le travail des créateurs Considéré comme l’un ...

YouTube vient d’annoncer le déploiement d’outils d’intelligence artificielle (IA) générative à destination des créateurs, notamment pour son format de courtes vidéos, Shorts.

Faciliter le travail des créateurs

Considéré comme l’un des chefs de file de l’IA générative, Google déploie progressivement la technologie dans ses produits, à l’instar de son moteur de recherche. Si jusqu’alors, les nouveautés concernant YouTube restaient discrètes, l’entreprise a décidé d’y remédier.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

« Nous dévoilons une série de produits et de fonctionnalités qui permettront aux gens de repousser les limites de l’expression créative », s’est enthousiasmé Toni Reid, vice-président de YouTube chargé des produits communautaires, dans un billet de blog. La plateforme a notamment présenté Dream Screen. Cet outil basé sur l’IA générative permet d’ajouter des arrière-plans vidéo ou des images aux Shorts, format en concurrence avec TikTok et les Reels d’Instagram.

« À l’avenir, nous développerons des fonctionnalités qui permettront à chacun de réimaginer instantanément ses vidéos en tapant simplement une idée pour modifier leur contenu ou remixer des vidéos YouTube existantes et les transformer en quelque chose d’entièrement nouveau », promet l’entreprise.

✨ introducing YouTube Create a new easy-to-use editing app that helps you make high-quality vids & can publish to YouTube 🎬 now in *beta* in 8 countries on Android we want your feedback 📣 download in Play Store: https://t.co/eV3LZP8N2b more info: https://t.co/HnbJhl8oR7 pic.twitter.com/1tCyKAYvtu — TeamYouTube (@TeamYouTube) September 21, 2023

CapCut version YouTube

Elle a aussi présenté une nouvelle application baptisée YouTube Create. Sur le même modèle que CapCut de ByteDance, elle offre une série d’outils gratuits et faciles à utiliser permettant de réaliser des vidéos courtes et plus longues également. L’entreprise espère rattraper son retard sur TikTok, qui rend l’édition de contenu plus simple grâce à son application CapCut notamment.

« L’application offre des outils d’édition vidéo, y compris l’édition et le découpage de précision, le sous-titrage automatique, des possibilités de voix off et l’accès à une bibliothèque de filtres, d’effets, de transitions et de musique libre de droits avec la technologie de correspondance des rythmes, afin que les créateurs puissent produire leur prochaine vidéo YouTube sans avoir recours à un logiciel d’édition complexe », détaille YouTube.

Aussi, la firme promet aux créateurs davantage d’outils pour obtenir des informations alimentées par l’IA, faciliter le doublage automatique des vidéos et aider à trouver de la musique et des bandes sonores pour les vidéos. Ces différentes annonces témoignent de l’évolution rapide de l’IA générative, avec des nouveautés qui s’enchaînent depuis plusieurs mois dans de très nombreux produits utilisés quotidiennement.