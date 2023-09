Apple a accepté de mettre à jour l’iPhone 12 pour répondre aux préoccupations de l’Agence nationale des fréquences (ANFR). Lors d’un test, cette dernière a conclu que l’appareil sorti en ...

Apple a accepté de mettre à jour l’iPhone 12 pour répondre aux préoccupations de l’Agence nationale des fréquences (ANFR). Lors d’un test, cette dernière a conclu que l’appareil sorti en 2020 émettait des niveaux trop élevés de radiation.

Un correctif bientôt lancé

La nouvelle a fait les gros titres de la presse française en marge de l’événement d’Apple durant lequel l’iPhone 15 a été présenté. Dans un communiqué, l’ANFR a alerté sur les ondes émises par l’iPhone 12, indiquant à la marque à la pomme qu’elle devait interrompre les ventes de l’appareil et publier un correctif le plus rapidement possible.

Très vite, Apple a contesté ces conclusions, affirmant que l’iPhone 12 a été certifié conforme aux normes de radiation par de nombreux organismes internationaux. L’entreprise vient néanmoins de se plier aux exigences de l’agence. « Nous publierons une mise à jour logicielle pour les utilisateurs en France afin de prendre en compte le protocole utilisé par les régulateurs français. Nous espérons que l’iPhone 12 continuera à être disponible en France », a annoncé l’un de ses porte-parole. « Il s’agit d’un protocole d’essai spécifique utilisé par les régulateurs français et non d’un problème de sécurité », a-t-il spécifié.

Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications, assure s’être « entretenu à plusieurs reprises avec les équipes d’Apple » depuis la décision de l’ANFR. Cette dernière « se prépare à tester rapidement cette mise à jour qui permettrait à terme de rendre le modèle conforme aux normes européennes appliquées en France et de lever le retrait de la commercialisation », a-t-il ajouté.

D’autres pays européens suivent la situation française

Plusieurs pays européens ont émis des inquiétudes suite à l’annonce de l’agence. La Belgique a expliqué qu’elle suivrait la France dans l’examen d’éventuels risques sanitaires liés à l’iPhone 12, tandis que l’autorité de régulation allemande a fait savoir qu’elle suivrait l’évolution de la situation française.

« Rien n’indique pour l’instant que l’exposition à des champs électromagnétiques de faible intensité soit dangereuse pour la santé humaine », a tout de même déclaré l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Pour sa part, Apple réduit progressivement les ventes de l’iPhone 12 au profit de modèles plus récents, alors que sa nouvelle gamme d’iPhone 15 sera commercialisée cette semaine.