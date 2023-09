Au cours de sa dernière keynote, qui s’est tenue le 12 septembre, Apple a mis l’accent sur l’environnement. La marque à la pomme a présenté trois nouveaux modèles d’Apple Watch ...

Au cours de sa dernière keynote, qui s’est tenue le 12 septembre, Apple a mis l’accent sur l’environnement. La marque à la pomme a présenté trois nouveaux modèles d’Apple Watch Series 9, ses tout premiers produits neutres en carbone. L’entreprise californienne en a également profité pour faire un point sur ses engagements environnementaux pour limiter son empreinte carbone lors de la production de ses appareils.

Apple veut devenir plus vert

Dans son segment dédié à la planète, Apple est revenu sur les performances plus vertes de la fabrication de ses dernières Apple Watch. Elle explique que « grâce à des innovations en matière de design et d’énergie propre », les émissions auraient été réduites de plus de 75 %. La sortie de modèles de montres connectées neutres en carbone marque un tournant important vers la volonté d’Apple d’atteindre une neutralité carbone totale, y compris au niveau de sa chaîne de production, d’ici 2030. Pour y parvenir, le géant de la tech a déclaré que plus de 300 fournisseurs se sont « engagés à utiliser 100 % d’énergie propre pour leur production Apple d’ici 2030 ». Cela représenterait plus de 90 % des dépenses directes de fabrication d’Apple.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Aussi, chaque Apple Watch neutre en carbone est fabriquée avec 100 % d’électricité propre et 30 % de matériaux recyclés ou renouvelables. Les iPhone 15, eux, utilisent désormais des « éléments de terres rares 100 % recyclés ». Au niveau de la batterie, Apple Watch et iPhone seront alimentés par des batteries en cobalt 100 % recyclé. Apple prévoit d’expédier « au moins 50 % » de ces appareils par des transports non aériens comme le train ou le bateau. « L’expédition par voie maritime génère 95 % d’émissions en moins que par voie aérienne », précise le communiqué.

Enfin, Apple a annoncé la fin de l’utilisation du cuir sur l’ensemble de ses produits. Ce matériau sera remplacé par un textile composé de 68 % de contenus recyclés « post-consommation ». Les emballages sont également concernés par ces changements environnementaux avec la réalisation d’une boîte « constituée à 100 % à base de fibres ».

Réduire la production d’émissions carbone lors de la production de ses produits n’est pas la seule ambition d’Apple. Depuis plusieurs années, le groupe fait en sorte que l’ensemble de ses bâtiments aient recours à des énergies renouvelables. En 2018, elle affirmait que tous ses bureaux, centres de données et magasins utilisaient de l’énergie propre. Depuis 2020, la totalité de ses sites opérationnels seraient neutres en carbone.

La prochaine étape pour la société basée à Cupertino est de rendre l’ensemble de ses produits neutres en carbone d’ici 2030. Un défi technique relevé pour Apple qui doit faire en sorte que ses appareils répondent également aux critères des différents marchés sur lesquels elle est installée. Si la fête semblait battre son plein, la France est venue ajouter son grain de sel en interdisant la vente de l’iPhone 12 sur son territoire en raison d’émissions d’ondes trop puissantes.