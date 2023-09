Malgré l’apparition de nouveaux canaux, un moyen de communication historique reste privilégié par les marketeurs : l’e-mail. Selon une étude menée par Salesforce, le volume mondial d’envoi d’e-mails a d’ailleurs augmenté de 15 % depuis 2021. Il faut dire qu’il présente des atouts indéniables : c’est un outil facile d’utilisation, peu coûteux qui permet d’envoyer des messages ultra personnalisés. À la clé, une base de clients engagée et fidélisée, et un meilleur taux de conversion.

Pour atteindre ces objectifs, il n’y a pas de secret : il faut combler les attentes des acheteurs. Aujourd’hui, ils cherchent des contenus individualisés, interactifs et alignés sur leurs besoins à l’instant présent.

Comment rendre chaque interaction unique ? Comment créer une stratégie d’e-mailing réellement impactante ? C’est pour répondre à toutes ces questions que Salesforce a conçu ce guide exhaustif. Le spécialiste du CRM y partage 50 conseils éprouvés pour faire de l’e-mail marketing un puissant levier de croissance.

Des conseils pour définir vos objectifs et les mesurer

Dans ce livre blanc, le spécialiste du CRM vous dévoile, en cinq chapitres, les réflexes à adopter pour rédiger des e-mails qui retiendront l’attention de vos clients et leur apporteront une vraie valeur ajoutée. Pour partir du bon pied, il faut d’abord définir la vision de votre stratégie. En compagnie de vos collaborateurs, vous devez élaborer un pitch pour vendre votre projet. Cela peut par exemple être “nous développons une stratégie e-mailing pour réengager les abonnés inactifs, gagner de nouveaux clients et optimiser les dépenses actuelles”. Le but ? Expliquer la finalité de votre plan d’action.

Place ensuite à la définition des objectifs sur lesquels s’aligneront vos équipes. Ils doivent impérativement être centrés sur les besoins des clients. Interrogez-vous sur la valeur que vous souhaitez apporter avec vos campagnes et les attentes que vous prévoyez de satisfaire.

Pour mener à bien votre projet, assurez-vous que tous les départements interagissant avec vos clients soient informés de l’avancée de la stratégie afin qu’ils puissent apporter leurs éclairages, nécessaires pour peaufiner celle-ci. L’idée est d’unir les forces de chacun pour répondre, au mieux, aux besoins des clients. Pour ce faire, les différentes parties prenantes doivent avoir accès aux mêmes ressources. Il est préférable de réunir les données des acheteurs dans un CRM partagé pour que toutes les informations soient accessibles en temps réel, et ce, à chaque étape du parcours client.

Il ne s’agit que de quelques-uns des nombreux conseils fournis par Salesforce dans ce premier chapitre. Sa lecture vous permettra de découvrir comment gagner en efficience, déterminer vos KPIs ou encore mesurer votre progression. En somme, tout le nécessaire pour mettre votre stratégie d’e-mailing sur les bons rails !

Les réflexes à adopter pour nouer une relation de confiance

Pour que vos e-mails atterrissent bel et bien dans la boîte de réception de vos clients et soient lus par ceux-ci, il faut réussir à gagner leur confiance. Pour cela, la transparence est de rigueur : avant d’envoyer vos messages, expliquez à vos abonnés ce à quoi ils consentent. Vous devez leur demander clairement leur autorisation pour leur transmettre des e-mails promotionnels. Salesforce recommande de laisser les cases de consentement “opt-in” décochées par défaut et d’expliquer comment cette fameuse autorisation sera utilisée.

Toujours dans un souci de clarté, vous devez préciser à vos clients ce que vous leur offrirez en échange de leurs informations. L’idée est qu’ils aient une vision précise de comment celles-ci seront utilisées. Pour aller plus loin, indiquez-leur aussi la fréquence à laquelle vous leur enverrez du contenu. Tous ces éléments doivent être récapitulés à nouveau dans l’e-mail de confirmation envoyé aux abonnés fraîchement inscrits.

Pour connaître les conseils de Salesforce quant à la désinscription, à l’authentification des envois ou encore au paramétrage de vos e-mails, il suffit de télécharger le livre blanc.

Outre la définition des objectifs et la création d’une relation de confiance, l’expert vous partage une palette de bonnes pratiques pour :

Designer pour un impact maximal ;

Apporter un contenu pertinent ;

Nourrir la relation sur le long terme.

Autant dire que le livre blanc reprend toutes les astuces nécessaires pour construire une stratégie d’e-mail marketing qui donnera une nouvelle impulsion à vos performances. Pour définir les premières étapes de celle-ci, vous pourrez vous appuyer sur les fiches pratiques partagées par Salesforce. Elles vous seront d’une aide précieuse pour définir les trois conseils prioritaires que vous souhaitez appliquer, et y attenir des objectifs de progression. Salesforce vous accompagne, main dans la main, tout au long du processus. Pour donner un nouvel élan à vos campagnes d’e-mailing, téléchargez dès maintenant ce guide gratuit.