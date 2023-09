Depuis trois ans, les experts du digital se donnent rendez-vous lors du SEO Square, organisé par Semji. Au cours de cet événement devenu phare dans la sphère du SEO et du Content Marketing, une vingtaine de professionnels délivrent les techniques les plus efficaces et rentables pour accélérer la croissance de son business. Face au succès des six précédentes éditions, ils se réuniront, une nouvelle fois, les 17 et 18 octobre prochains. Cette fois-ci, ce sont plus de 5 000 spécialistes du Search Marketing qui se retrouveront avec un objectif en tête : trouver de nouveaux leviers pour développer la visibilité de leur marque, accroître leur chiffre d’affaires et maximiser leur rentabilité !

Pour cet événement, Semji s’entoure de partenaires leaders du secteur : SEMJuice, Oncrawl, HubSpot, Similarweb, ContentSquare, Weglot, UnNest et Position 0.

Maximiser le ROI des stratégies SEO & Content dans un environnement marqué par de profondes mutations

Lors de ce nouvel opus, l’évolution de deux leviers, à la fois puissants et complémentaires, sera décryptée : le SEO et le Content Marketing. Bien ficelée, leur synergie permet aux spécialistes du digital de doper les performances de leurs stratégies de conversion, d’acquisition et de croissance. Atteindre cet objectif implique nécessairement de se pencher sur les grandes transformations et tendances du web. C’est d’autant plus le cas ces derniers mois, durant lesquels ChatGPT, Bard ou encore Google SGE ont rebattu les cartes. Les entreprises doivent réussir à naviguer dans cet océan de nouveautés et s’approprier les plus pertinentes.

Là repose l’objectif du SEO Square. Les experts du secteur se réuniront pour vous éclairer sur toute cette actualité qui impacte les deux leviers incontournables que sont le SEO et le Content Marketing. Grâce à leurs astuces et bonnes pratiques, vous aurez toutes les clés pour tirer le meilleur parti des dernières mises à jour de Google et intégrer les innovations émergentes à votre stratégie digitale.

Obtenir les conseils d’experts à la pointe du secteur

Lors de ces deux journées, treize conférences gratuites seront orchestrées. Chacune d’entre elles mettra en lumière une thématique clé, permettant de mieux comprendre le paysage digital actuel : intelligence artificielle générative, netlinking, analyse de logs, data SEO, changement des SERP, expérience utilisateur… Chaque session sera une chance de connaître des tactiques innovantes et des stratégies éprouvées du SEO et du Content Marketing.

Pour couvrir ce riche programme, le SEO Square se compose d’un casting très diversifié. Consultants, annonceurs ou encore professionnels du Search Marketing viendront vous partager leurs expertises ainsi que leurs techniques les plus efficientes et rentables. Parmi eux, Laura Blanchard, Co-fondatrice & Consultante Marketing chez Khosi, Nicolas Nguyen, Co-fondateur de Semji et Olivier Duffez, Créateur de WebRankInfo. Des experts de HubSpot, Contentsquare ou encore le directeur éditiorial web de PAP, Michel Léchenault, prendront également la parole. Vous pourrez leur poser vos questions et échanger avec les autres participants, le tout, dans un cadre convivial.

C’est justement dans cette ambiance chaleureuse que se clôturera le SEO Square avec “La Roulette du SEO” ! Accompagnés de tous les speakers de l’événement, Thomas Meyer et Luca Fancello, créateurs du podcast Position 0, animeront cette conférence unique et ludique qui vous réserve une belle surprise.

Chacun des intervenants vous dévoilera les meilleurs leviers et méthodes pour atteindre plus efficacement vos objectifs business. Le but est que vous parveniez à saisir de nouvelles opportunités de trafic, de conversion et de croissance.

Vous l’aurez compris, le SEO Square est le rendez-vous à ne pas manquer pour doper vos performances et maximiser votre ROI sur le long terme. Alors, prêt à faire grimper votre chiffre d’affaires ? Inscrivez-vous dès maintenant à l’événement de l’automne !