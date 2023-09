La démocratisation de l’intelligence artificielle (IA) et du big data a sans aucun doute donné un nouvel élan aux entreprises. Ces deux technologies offrent un potentiel remarquable de croissance et d’innovation, mais ce n’est pas sans leur lot de défis. Ces thématiques sont justement au cœur de la douzième édition du Big Data & AI Paris. L’événement français de référence donne rendez-vous aux professionnels de l’intelligence artificielle et du big data les 25 & 26 septembre 2023 au Palais des Congrès de Paris. Plus de 350 conférences et ateliers seront orchestrés et 250 entreprises exposantes seront présentes. C’est une occasion unique de découvrir, en avant-première, les grandes tendances du marché et d’échanger avec des experts de renom.

Un programme riche pour découvrir les grandes innovations

Le Big Data & AI Paris a pour objectif de mettre en exergue les opportunités, innovations et challenges liés à l’utilisation des données et de l’intelligence artificielle. De la data gouvernance aux tendances cloud en passant par le Green AI, une pléthore de thématiques sera abordée lors de l’événement. À travers un programme exhaustif et pointu, les participants pourront découvrir comment ces deux technologies peuvent accélérer la transformation digitale et la croissance de leurs entreprises. Quel que soit leur niveau de maturité sur ces sujets, ils trouveront des réponses grâce aux 350 conférences, tables rondes et ateliers qui seront organisés.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Ils pourront par exemple entendre Luc Julia, Directeur scientifique chez Renault et l’un des concepteurs de l’assistant vocal Siri, aborder les promesses et réalités des IA génératives. Hakim Loumi, Chef de produit senior, sécurité des bases de données chez Oracle prendra également la parole pour expliquer comment préserver la confidentialité et assurer la conformité de ses données stratégiques. De leurs côtés, les experts de JCDecaux dévoileront comment la marque optimise ses visuels publicitaires grâce au deep learning.

Vous l’aurez compris, les occasions d’explorer les grands enjeux du big data et de l’IA ne manqueront pas. Les nombreux retours d’expérience d’entreprises leaders sur leur secteur et les pitchs de start-up innovantes seront aussi des moments clés pour développer de nouvelles connaissances et comprendre comment ces deux technologies transformeront le monde d’aujourd’hui et de demain. Pour cela, procurez-vous dès maintenant votre pass pour l’événement !

Un événement avec les meilleurs profils du big data & de l’IA

Le salon est aussi une opportunité exceptionnelle d’échanger avec les grands acteurs du marché du big data & de l’IA. Cette année, ce sont plus de 250 entreprises expertes de ces sujets qui exposeront au Palais des Congrès. Des grands groupes historiques comme HP et Microsoft, mais aussi des start-up telles que Outmind et Dataiku seront au rendez-vous. Les participants pourront partir à la découverte de leurs solutions et comprendre comment elles peuvent les aider à booster le développement de leur entreprise.

Ils pourront également discuter avec les meilleurs profils de ces deux industries. Ce sont près de 16 000 décideurs qualifiés qui seront disponibles pour parler des thématiques qui y sont liées. Toutes ces conversations permettront aux professionnels de nourrir leur réflexion et, potentiellement, de nouer des partenariats stratégiques.

Conférences, networking, tendances… La douzième édition du congrès Big Data & AI Paris s’annonce pleine de promesses. Ils pourront non seulement obtenir des réponses à leurs problématiques métiers, mais aussi prendre connaissance des dernières technologies et innovations. Autant d’éléments qui sont indispensables pour tirer son épingle du jeu et prospérer. Alors, prêt à accélérer le développement de votre entreprise ? Pour participer à cet événement exceptionnel, n’oubliez pas de demander votre pass !