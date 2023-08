Qui dit mois de septembre dit Digital Leaders Summit ! Cette année, le spécialiste de la mise en relation professionnelle donne rendez-vous à tous les décideurs et acteurs du Digital, Marketing, E-commerce, Omnicanalité, Communication, Data & CRM souhaitant donner une nouvelle dimension à leurs projets. Deux dates et un lieu à retenir : les jeudi 28 et vendredi 29 septembre 2023 au Business Village.

Des rencontres qualifiées pour décrocher de nouvelles opportunités

Lors de leurs événements, lesBigBoss ont à cœur de mettre en relation décideurs, porteurs de projets et partenaires pour les aider à accélérer leur business. Cette ambition sera inévitablement la pièce maîtresse du Digital Leaders Summit. Cette année, 215 participants se réuniront pour échanger entre pairs sur l’évolution du secteur, les bonnes pratiques à adopter et leurs projets.

Plusieurs secteurs sont concernés par l’événement :

automobile et transport ;

banque et assurances ;

fooding/grande consommation ;

industrie ;

mode, beauté et luxe ;

pharma/santé ;

retail ;

services et utilities ;

supply ;

tourisme, sports et loisirs.

Pour initier des rencontres qualifiées entre les professionnels de ces industries, lesBigBoss misent sur un algorithme de matchmaking unique. Grâce à celui-ci, le spécialiste de la mise en relation B2B est capable de proposer des rendez-vous one-to-one affinitaires aux différentes parties prenantes, le tout, selon leurs besoins et ambitions. Pour ce nouvel opus, ce sont plus de 3 000 entrevues qui seront orchestrées, et donc tout autant d’occasions de rencontrer des futurs clients ou partenaires stratégiques. Parmi eux, des grands noms comme LVMH, Casino ou encore Fnac Darty.

Le cocktail, le dîner de gala & la soirée networking seront des moments clés supplémentaires pour échanger dans un cadre plus informel. Vous pourrez discuter de vos idées, de votre activité et rencontrer de nouvelles personnes, le tout, dans une ambiance détendue. C’est la manière parfaite d’associer business et convivialité !

Comprendre les grandes transformations du Digital, du Retail et de la Supply/ Delivery

Outre les sessions de rendez-vous, le programme sera complété par plusieurs ateliers, keynotes et conférences. Leur objectif ? Vous proposez un décryptage inspirant des tendances phares qui transforment vos secteurs. Pour ce faire, plusieurs experts prendront la parole, dont François Banse, Directeur Digital chez K par K.

Parmi les thématiques qui seront abordées :

Focus sur les tendances phares du Digital :

L’IA au cœurcoeur de la relation entre les marques et les consommateurs ;

Inflation : comment garder le cap de vos objectifs de conversion et d’acquisition clients ? ;

Obsession omnicanalité : la place centrale du mobile ;

Brand Stories & stratégies Social Média pour une expérience client différenciante ;

Expérience de marque immersive… 3D, VR, Métavers : quelles opportunités pour le marketing digital ?

Focus sur les tendances qui transforment le secteur du Retail :

Marketing Mix & Expérience client : le rôle clé de l’IA dans la transformation du Retail ;

Recommerce : économie circulaire et politique RSE ;

Expérience client : une montée en gamme ;

Retailtainment : pour engager et mieux servir les clients.

Focus sur les tendances qui transforment la Supply/ Delivery :

Robotisation des entrepôts et logiciels de gestion : la digitalisation de la supply chain se poursuit ;

Comment l’IA transforme la logistique et la supply chain ? ;

Essor du quick commerce et logistique du dernier kilomètre ;

Comment améliorer la résilience de la chaîne d’approvisionnement dans un contexte international incertain ? ;

Mettre en place une logistique durable : comment se projeter en période d’inflation ?

Pour faire grandir votre activité, vous pourrez également participer à un atelier exclusif organisé par Wisecom. La start-up abordera un sujet majeur : la qualité d’un centre d’appels. Elle dévoilera comment ce critère, en apparence simple, peut contribuer à atteindre vos objectifs stratégiques et opérationnels. Des conseils de pro seront fournis tout au long de ce précieux moment.

Rencontres, recommandations, tendances… Cet événement s’annonce mémorable. C’est une opportunité à ne pas manquer pour donner une nouvelle impulsion à votre activité. Alors, prêt à passer à la vitesse supérieure dans votre stratégie retail ? Pour participer, remplissez dès maintenant le formulaire en ligne. Un membre de l’équipe des BigBoss vous recontactera rapidement.