TikTok Shop, le service d’e-commerce du célèbre réseau social, peine encore à s’imposer sur ses marchés occidentaux et notamment aux États-Unis. Des difficultés qui auraient incité sa direction à envisager d’interdire sur la plateforme les liens vers des sites concurrents.

TikTok Shop doit s’imposer par tous les moyens aux États-Unis

Les utilisateurs américains de TikTok pourront-ils dans les semaines, mois à venir, proposer à leurs abonnés un lien vers Amazon, Walmart ou autre ? Selon The Information, rien n’est moins sûr. L’entreprise prévoyait d’interdire les liens externes vers les plateformes d’e-commerce. L’application d’origine chinoise nie en bloc.

Pourquoi le réseau social appartenant à ByteDance aurait-il eu une telle idée ? La réponse la plus évidente réside dans sa propre fonctionnalité de commerce en ligne TikTok Shop. Indisponible en France, elle est arrivée aux États-Unis en 2021 et est également présente au Royaume-Uni ainsi que dans plusieurs pays d’Asie du Sud-Est.

À l’image de Douyin, version chinoise de TikTok, le service rencontre un grand succès en Asie du Sud-Est. Aux États-Unis cependant, les performances restent décevantes. La filiale pourrait perdre 500 millions de dollars en 2023, notamment à cause des investissements dans Shop : embauche, réseau de livraison et subventions pour inciter les commerçants à investir ce nouveau venu.

En Asie du Sud-Est, l’équivalent de 50 à 60 millions de dollars de marchandises est vendu chaque jour. Aux États-Unis, ce chiffre oscille entre 3 et 4 millions. En juin les ventes de produits via TikTok Shop représentaient entre 500 000 et 1 million de ventes. Sur Douyin, en 2022, l’équivalent de 200 milliards de dollars de marchandises est passé par le service d’e-commerce.

L’objectif de ByteDance est d’atteindre 10 millions de ventes par jour aux États-Unis d’ici la fin de l’année (90 millions pour l’Asie du Sud-Est). Bloquer des sites comme Amazon serait l’une des solutions envisagées, pour éviter la déperdition de revenus. D’autres stratégies sont mises en place, notamment du côté de l’offre.

Les Occidentaux réticents à la recette réseau social x e-commerce

Dans cette optique, les employés de TikTok passeraient des journées à regarder les commerçants réalisant les meilleures performances sur l’impressionnant concurrent américain. Une fois identifiés, les vendeurs sont démarchés avec des offres alléchantes comme les trois premiers mois gratuits.

Les salariés de la plateforme auront fort à faire. En occident, l’e-commerce via les réseaux sociaux n’a jamais rencontré un succès équivalent à l’Asie. L’expérience de Meta, via Instagram et Facebook, le montre. ByteDance mise pourtant beaucoup dessus pour en faire un pilier central de ses sources de revenus. L’objectif serait de parvenir, d’ici 2028, à atteindre aux États-Unis un flux de marchandise équivalent à Douyin, avec à la clef des revenus entre 40 et 60 milliards de dollars.