Ce n’est pas un secret, gérer un e-commerce implique de garder un œil sur les grandes tendances, les nouvelles techniques pour gagner en visibilité et les stratégies pour peaufiner son expérience client. Des enjeux de taille qui sont importants pour développer son activité. Les webinars permettent de répondre à chacun d’entre eux. Ainsi, nous vous en avons sélectionné cinq qui vous aideront à faire grandir votre e-commerce à la rentrée et au-delà. Ils sont tous disponibles en replay. Vous pouvez donc les visionner à votre retour de vacances ou lors de vos sessions de télétravail au soleil.

Un webinar en replay pour comprendre les habitudes des consommateurs en 2023

Qui ? Bloomreach

Sujet : Le spécialiste de Bloomreach est accompagné de Salesforce pour décrypter les grandes tendances e-commerce 2023 et les nouvelles habitudes d’achat des consommateurs. Ils vous expliquent comment appréhender ces changements pour booster vos performances au cours des derniers mois de l’année.

Une conférence en replay pour améliorer vos campagnes drive-to-store

Qui ? The Ramp

Sujet : Vous souhaitez attirer plus d’acheteurs dans votre point de vente ? Les experts de The Ramp vous partagent leurs secrets pour y arriver. Ils vous expliquent comment une stratégie alliant géomarketing et drive-to-store peut vous aider à faire la différence.

Un webinaire en replay pour accroître le ROI de votre site e-commerce

Qui ? CyberCité

Sujet : CyberCité vous dévoile comment tirer le meilleur parti des données de votre site e-commerce pour améliorer l’expérience client, et ainsi votre retour sur investissement (ROI). L’experte vous offre une pléthore d’exemples tout au long du webinar.

Un événement en replay pour adapter votre expérience produit aux attentes des acheteurs

Qui ? Akeneo

Sujet : Les deux intervenants vous livrent les bonnes pratiques à adopter pour créer une expérience produit alignée sur les besoins des acheteurs. Découvrez comment booster vos ventes.

Un webinar en replay pour doper votre visibilité locale

Qui ? The Ramp

Sujet : The Ramp vous décrypte les rouages de Google Business Profile et son importance dans une stratégie de référencement. À la clé : de nombreux conseils pour optimiser votre fiche !

