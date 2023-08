En Europe, les efforts des gouvernements pour atteindre la souveraineté en matière de données, à l’instar du RGPD, est une très bonne nouvelle pour le secteur des centres de données. ...

En Europe, les efforts des gouvernements pour atteindre la souveraineté en matière de données, à l’instar du RGPD, est une très bonne nouvelle pour le secteur des centres de données. La demande est à la hausse, et ne se cantonne plus aux grandes zones urbaines.

La demande en centre de données en Europe continue d’augmenter

Le RGPD vise à protéger la vie privée des individus au sein de l’Union européenne en régulant la collecte, le traitement et la conservation des données personnelles. Ainsi, il renforce le contrôle des citoyens sur leurs données en imposant des obligations aux organisations qui les collectent et les traitent. En cas de non-respect, des sanctions sévères peuvent être appliquées aux entreprises fautives ; il y a quelques semaines, Meta écopait par exemple d’une amende salée d’1,2 milliard d’euros.

Le concept de souveraineté des données, selon lequel les données sont soumises aux lois du pays où elles sont détenues, est plus que jamais d’actualité. Logiquement, la demande des gouvernements pour que les données soient stockées dans leur propre pays entraîne une hausse de la demande en installations.

« De nombreux gouvernements s’attachent à maintenir la souveraineté des données et à s’assurer que les données critiques ne sont pas stockées et déplacées à travers le monde. Comme de plus en plus de pays demandent des données localisées, ils auront besoin d’une plus grande capacité de centre de données au niveau local, ce qui est un net avantage pour nous », a expliqué Abhijit Dubey, directeur général de la division outre-mer de l’entreprise japonaise NTT, dans une interview accordée au Financial Times.

Opérant dans une vingtaine de pays, NTT est le troisième opérateur de centres de données derrière Equinix et Digital Realty.

Le boom de l’IA, également un facteur à prendre en compte

Selon Dubey, les données étaient auparavant stockées dans de grands centres mondiaux comme Londres, Amsterdam ou Paris. De plus en plus de datacenters sont désormais implantés dans des villes moins importantes, à l’instar de Manchester ou de Varsovie.

Cette tendance devrait encore plus s’accélérer alors que le flux de données continue de grandir. Cela est en partie causé par le boom de l’intelligence artificielle (IA). Le secteur, lui aussi, nécessite la construction de nouveaux centres de données capables de supporter la technologie particulièrement énergivore.

Alors que les fournisseurs de cloud majeurs comme AWS ou Microsoft favorisent désormais la construction de leurs propres datacenters au détriment d’opérateurs tiers, le besoin de nouvelles installations est un signe très encourageant pour ces derniers.