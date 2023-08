Dernièrement, Microsoft a mis la lumière sur Dynamics, sa gamme de logiciels de gestion d’entreprise pour commerciaux, marketeurs et agents de service client. Si l’offre est bien moins importante qu’Azure, ...

Dernièrement, Microsoft a mis la lumière sur Dynamics, sa gamme de logiciels de gestion d’entreprise pour commerciaux, marketeurs et agents de service client. Si l’offre est bien moins importante qu’Azure, elle connaît une croissance impressionnante, et parvient même à grappiller des parts de marché à Salesforce.

L’IA a boosté l’offre de Microsoft

Lors de son dernier bilan financier, la firme de Redmond a dévoilé pour la toute première fois les performances de Dynamics. La branche a contribué à 5,44 milliards de dollars de ses revenus pour le second trimestre 2023, enregistrant une augmentation de 16 % par rapport à l’année précédente, soit le double du taux de croissance de Microsoft dans son ensemble.

Mieux encore, Dynamics a connu une expansion plus rapide que tout autre produit ou service majeur, à l’exception de Server Products and Cloud Services, une catégorie qui comprend Azure. Il représente désormais 2,5 % du chiffre d’affaires total de Microsoft, contre 2,2 % il y a deux ans seulement.

Satya Nadella, le PDG du géant américain, a mis en avant l’introduction d’assistants d’intelligence artificielle (IA) générative sur les services Dynamics 365 pour expliquer ce nouveau succès. Il a également noté que Microsoft Sales Copilot, un outil capable de rédiger des brouillons d’e-mails orientés business, s’intègre à Dynamics.

Les clients optent pour Dynamics au détriment de Salesforce

Microsoft mise sur les capacités de Dynamics dans l’IA, et n’hésite pas devenir plus agressive pour en faire la promotion. Par exemple, la société a offert des subventions aux clients potentiels déjà engagés auprès de Salesforce, et les a accompagnés davantage dans l’implémentation du service.

Cette stratégie a porté ses fruits. Avec une activité bien plus importante, Salesforce est le plus grand concurrent de Dynamics. En partie motivés par les efforts de Microsoft dans l’IA, certaines entreprises n’ont pas hésité à abandonner ses services au profit Dynamics, a assuré Manny Medina, PDG de la start-up de logiciels de vente Outreach, dans une interview accordée à CNBC.

Pour sa part, Salesforce a tenu à rappeler que « le taux de satisfaction de la clientèle atteint un niveau record », et a souligné ses investissements dans le secteur de l’IA générative.

La croissance constante de Dynamics démontre son potentiel, et renforce la décision de Microsoft de mettre l’accent sur cette activité émergente en la complétant avec ses solutions d’IA.