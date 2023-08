L’une des plus importantes introductions en Bourse approche à grands pas. Si les opérateurs de marché sont impatients, elle suscite également un grand intérêt auprès des grands noms de la ...

L’une des plus importantes introductions en Bourse approche à grands pas. Si les opérateurs de marché sont impatients, elle suscite également un grand intérêt auprès des grands noms de la tech. SoftBank vise une valorisation comprise entre 60 et 70 milliards de dollars pour l’introduction de sa filiale Arm en septembre. Intel, Nvidia, Microsoft ou encore Apple sont intéressés pour devenir des investisseurs clés.

Bientôt la fin d’un long périple pour Arm

L’avenir d’Arm est bientôt scellé. En septembre 2020, Nvidia avait trouvé un accord pour racheter la filiale de SoftBank pour 66 milliards de dollars, soit la troisième plus importante acquisition dans le secteur de la tech. Cette somme pharaonique a logiquement été étudiée par les autorités de la concurrence du monde entier. Après de nombreux mois de négociations, Nvidia et SoftBank ont annoncé, un an et demi plus tard, l’abandon de l’opération. Les régulateurs craignaient que le champion des cartes graphiques ne bloque l’accès aux technologies d’Arm à ses concurrents.

Si Nvidia était prêt à débourser une telle somme, c’est qu’Arm dicte l’industrie des microprocesseurs. Cette entreprise basée à Cambridge en Angleterre a conçu une architecture de puces particulière. Cette propriété intellectuelle est utilisée par tous les géants de la tech comme Qualcomm, MediaTek, Apple ou encore Samsung. Les puces à architecture Arm sont ainsi présentes partout, dans les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, les voitures…

Acheté en 2016 pour 32 milliards de dollars, SoftBank souhaite se séparer définitivement d’Arm. Depuis 2020, entre crise sanitaire et mauvaises décisions stratégiques, la banque japonaise a besoin de liquidités et si ce n’est pas par un rachat, Arm sera introduit en Bourse. Le gouvernement britannique avait tenté en début d’année d’inciter l’entreprise à inscrire ses actions dans la City à Londres. Arm a finalement déposé un dossier aux États-Unis en avril. D’après Bloomberg, la tournée de présentation aux investisseurs devrait commencer la première semaine de septembre. Elle sera ensuite mise sur le marché la semaine suivante.

Une poignée de grands noms de l’industrie, dont Nvidia et Intel, ont déjà engagé des discussions avec SoftBank pour devenir des investisseurs clés dès l’introduction en Bourse. Le champion des cartes graphiques a récemment proposé d’acquérir pour 40 milliards de dollars d’actions, mais les discussions n’auraient pas abouti. D’autres entreprises veulent également prendre une part du gâteau plus faible comme Microsoft, TSMC, Samsung, Alphabet ou encore Apple.