International Battery Company (IBC) vient d’annoncer son intention d’implanter une usine de production de batteries dans l’État du Karnataka en Inde. Celle-ci se spécialisera dans la production de ​cellules lithium-ion.

Une capacité de 10 gigawatts d’ici à 2028

Fondée en 2010, IBC est basée aux États-Unis où elle mène ses activités de recherche et de développement. Il s’agit d’un acteur leader dans la fourniture de cellules lithium-ion pour les marchés des véhicules électriques et du stockage d’énergie. Sa technologie brevetée I-NMC Prismatic « a une densité énergétique supérieure de 40 % à celle des cellules LFP (Ndlr : lithium-fer-phosphate) et est recyclable », assure la société.

Les batteries prismatiques, généralement rectangulaires, sont de plus en plus répandues dans les voitures électriques car elles permettent aux constructeurs automobiles de réduire leurs dépenses grâce à leur densité.

Après avoir rencontré des représentants du gouvernement de l’État du Karnataka en juin, IBC a finalement décidé de construire une usine à 1 milliard de dollars dans le pays, avec un début d’entrée en production fixé à 2025. L’établissement se concentrera sur la conception des batteries I-NMC Prismatic, et augmentera sa capacité jusqu’à 10 gigawatts d’ici à 2028.

En parallèle, la société met en place un projet pilote en Corée du Sud, afin de travailler au plus près de ses partenaires dans la chaîne d’approvisionnement.

L’Inde incite les industriels à s’implanter sur son territoire

Bien que les véhicules à moteurs soient encore largement privilégiés dans le pays sud-asiatique, le gouvernement indien multiplie ses efforts pour promouvoir les voitures électriques. Ainsi, l’usine d’International Battery Company « pourra bénéficier de subventions une fois qu’elle aura débuté la production », a confié Gunjan Krishna, commissaire au département de l’industrie et du commerce du Karnataka.

Les États indiens courtisent les entreprises qui prennent des décisions rapides, en réduisant les formalités administratives et en accordant des subventions. Le constructeur coréen Hyundai a annoncé, le 11 mai dernier, vouloir investir 2,45 milliards de dollars au cours des dix prochaines années en Inde. Ce vaste plan comprend l’assemblage de plus de 178 000 batteries chaque année.

En plus des véhicules électriques et des batteries, le pays incite également les acteurs des semi-conducteurs à investir sur son territoire. Il propose ainsi des aides financières aux sociétés souhaitant implanter des usines de production en son sein.