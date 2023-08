L’intelligence artificielle générative est loin d’être réservée à une niche du monde de la tech. Dell a présenté le 31 juillet 2023 de nouvelles offres pour aider ses clients à ...

L’intelligence artificielle générative est loin d’être réservée à une niche du monde de la tech. Dell a présenté le 31 juillet 2023 de nouvelles offres pour aider ses clients à construire rapidement et en toute sécurité des modèles d’IA directement sur site.

Dell s’associe à Nvidia

Depuis l’année dernière, la course effrénée à l’IA pousse les entreprises comme Meta, OpenAI ou encore Google a créé les agents conversationnels les plus performants. D’autres entreprises tentent de tirer profit de cet engouement en offrant de nouveaux services. Dell est l’une d’elles, avec le lancement de Dell Generative AI Solutions permettant aux clients d’accéder à de grands modèles de langage et développeur des projets internes.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Dans ces nouvelles solutions, Dell propose une plateforme de services gérés, Dell Professional Services, qui aide les utilisateurs à expérimenter les modèles d’IA générative. Elle permet aussi de résoudre les problèmes internes une fois que les IA sont intégrées dans les entreprises. L’entreprise lance également de nouveaux ordinateurs dotés de capacités d’IA intégrées qui, selon elle, sont de petites machines économes en batterie.

« L’IA générative représente un tournant qui entraîne un changement fondamental dans le rythme de l’innovation tout en améliorant l’expérience client et en créant de nouvelles façons de travailler » a déclaré dans un communiqué Jeff Clarke, vice-président et codirecteur de l’exploitation de Dell Technologies. « Tous les clients peuvent utiliser leurs propres données et leur contexte commercial pour s’entraîner et affiner sur les solutions d’infrastructure Dell afin d’incorporer l’IA dans leurs processus métier de manière efficace et efficiente. »

Pour développer ses infrastructures chez les clients, Dell s’est associé à Nvidia. Les serveurs de Dell peuvent être équipés à la demande lors de l’achat d’une puce graphique du partenaire. Un choix que CyberAgent, une grande société de publicité numérique japonaise a fait, « Nous avons décidé de sélectionner les serveurs Dell PowerEdge XE9680 équipés de GPU NVIDIA H100, qui sont optimisés pour les applications d’IA génératives ». Manuvir Das, vice-président, Informatique d’entreprise, NVIDIA s’est réjoui de ce partenariat entre les deux sociétés « Dell Technologies et NVIDIA s’appuient sur notre relation de longue date pour permettre aux organisations d’exploiter cette capacité pour mieux servir leurs clients, soutenir davantage leurs employés et alimenter l’innovation dans toutes leurs opérations ».