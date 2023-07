C’est officiel, le câble sous-marin Amitié, le câble transatlantique le plus puissant qui soit, est achevé. Meta, co-propriétaire du câble avec Microsoft, Vodafone et le service de connectivité sous-marine Aqua ...

C’est officiel, le câble sous-marin Amitié, le câble transatlantique le plus puissant qui soit, est achevé. Meta, co-propriétaire du câble avec Microsoft, Vodafone et le service de connectivité sous-marine Aqua Comms, a confirmé le 20 juillet que le projet initié en 2017 est désormais pleinement opérationnel.

Toujours plus de câbles sous-marins

Amitié doit permettre d’améliorer la connexion entre les États-Unis, cœur d’Internet et l’Europe. Alors que plus de 95 % des données circulent par les câbles sous-marins, une redondance est indispensable pour le bon fonctionnement du réseau. Plus il est diversifié, plus il est fiable.

Franck Rey, Directeur général d’Azure Networking chez Microsoft, l’affirme, « Alors que les secteurs public et privé renforcent leur dépendance aux technologies cloud pour la croissance économique et l’amélioration des services, Amitié fera progresser à la fois la résilience et la capacité des clients utilisant nos services cloud ».

En termes de réseau Internet, Boston est désormais dans la banlieue de Bordeaux et de Londres. Les points d’atterrage d’Amitié se situent sur les villes côtières de Lynn, dans le Massachusetts, Widemouth, en Angleterre et La Porge en France. Des câbles terrestres rejoignent ensuite ses objectifs, un nouveau centre de données neutre dans l’Hexagone et Londres, l’un des hubs Internet mondiaux les plus importants.

Posé par le français Alcatel Submarine Networks, l’un des trois acteurs majeurs du secteur, le câble fait 6 783 kilomètres. Sa portion française a été posée par Orange en 2021. L’entreprise s’occupe également du point d’atterrage. En Angleterre c’est Vodafone, co-propriétaire du câble, qui s’en charge.

Pour Gary Waterworth, directeur des investissements de Meta « C’est un excellent exemple de collaborations d’entreprises technologiques et de télécommunication pour construire une infrastructure numérique ». Ce n’est pas toujours le cas. Si les deux secteurs frères savent travailler ensemble, les opérateurs européens demandent de plus en plus une contribution des géants de la Tech pour financer les infrastructures réseau qu’ils sont les premiers à utiliser.

C’est aussi parce que les géants du numérique ont besoin de ces infrastructures qu’ils s’investissent de plus en plus dans la pose de câble sous-marin. Selon les chiffres de Statista, de janvier 2023, Meta contribue de près ou de loin à 16 câbles ou projets de câbles, Microsoft 5. Alphabet, maison mère de Google, est propriétaire exclusif ou en partenariat sur 21 câbles dont Dunant, entre les États-Unis et la France.