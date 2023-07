Les États-Unis et l’Union européenne (UE) viennent d’établir un nouvel accord pour le transfert de données transatlantiques. Si les deux instances se félicitent de ce nouveau texte, il est déjà ciblé par les critiques des défenseurs de la vie privée.

Baptisé Data Privacy Framework (DPF), cet accord était particulièrement attendu. Le transfert de données transatlantiques n’était régi par aucun texte depuis 2020, lorsqu’il a été annulé par la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE). En cause, l’accès aux données personnelles des Européens par les services de renseignements américains. L’absence de législation a causé du tort à plusieurs entreprises, notamment à Meta qui a écopé d’une amende d’1,2 milliard d’euros.

« Le nouveau cadre UE-États-Unis de protection des données garantira la sécurité des flux de données pour les Européens et apportera une sécurité juridique aux entreprises des deux côtés de l’Atlantique », assure Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Les deux parties avaient établi un accord de principe en mars dernier. Le DPF introduit un tribunal de révision de la protection des données, auquel les individus de l’UE auront accès. Il sera nommé Data Protection Review Court (DPRC).

We adopted our adequacy decision for the 🇪🇺🇺🇸Data Privacy Framework, following the agreement I had reached with @POTUS last year.

I welcome the important commitments taken by the US.

So that citizens can trust that their data is safe and so we can deepen economic ties.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 10, 2023