L’accord Privacy Shield, qui permet aux entreprises du numérique de transférer des données personnelles des européens aux États-Unis, a été annulé le 16 juillet par la Cour de justice européenne (CJUE). 5 300 entreprises pourraient être concernées par cette annulation.

Tout commence avec un avocat et militant autrichien pour la vie privée, Max Schrems. Il avait attaqué en 2013 un précédent accord de transfert de données, Safe Harbor devant la CJUE. Selon lui, les révélations du lanceur d’alerte Edward Snowden prouvaient que l’accord n’était pas assez protecteur pour la vie privée des Européens. Les États-Unis et ses agences de renseignements comme la NSA, pouvant exploiter les données personnelles des entreprises du numérique sur leur territoire.

Safe Harbor a été annulé par la CJUE en 2015 et un autre accord avait été mis en place en juillet 2016, Privacy Shield. Le militant autrichien avait immédiatement considéré que le nouvel accord n’était pas davantage à la hauteur. Il a été rejoint par le G29, qui regroupe les différentes autorités de protection de la vie privée en Europe. La CJUE lui a de nouveau donné raison le 16 juillet 2020, arguant que le régime actuel de transferts de données était contraire à la Charte des droits fondamentaux de l’UE et du RGPD, mis en place en 2018.

#ECJ: the Decision on the adequacy of the protection provided by the EU-US Data Protection Shield is invalidated, but @EU_Commission Decision on standard contractual clauses for the transfer of personal data to processors established in third countries is valid #Facebook #Schrems pic.twitter.com/BgxGAvuq3T

