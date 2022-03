Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne a révélé la grande nouvelle au côté du président américain Joe Biden le 25 mars : un « accord de principe » a été trouvé pour « un nouveau cadre pour les flux de données transatlantiques ». Une déclaration attendue depuis près de deux ans et l’annulation du Privacy Shield.

Pleased that we found an agreement in principle on a new framework for transatlantic data flows.

Dans la même catégorie La NASA prévoit de développer un deuxième alunisseur avec un nouveau partenaire

It will enable predictable and trustworthy 🇪🇺🇺🇸 data flows, balancing security, the right to privacy and data protection.

This is another step in strengthening our partnership. pic.twitter.com/7Y0wslR7Go

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 25, 2022