À l’ère du Big Data, les données sont au cœur des stratégies des marques, et ce, peu importe leur secteur d’activité. Face à cet afflux d’informations, le défi est de sélectionner les plus pertinentes pour prendre des décisions plus éclairées et faire la différence. Parmi celles-ci, les données de géolocalisation.

Elles permettent d’adapter des contenus et des publicités en fonction des spécificités régionales et du comportement des acheteurs. Il s’agit d’une véritable mine d’or encore trop peu exploitée par les entreprises.

Dans ce guide, les experts data marketing d’Avanci et NM Data, vous disent tout sur le géomarketing. Découvrez comment ce puissant levier peut donner un coup de boost à votre performance commerciale.

Le géomarketing, un levier aux multiples atouts

Le géomarketing est plein de promesses pour les marques. Grâce à celui-ci, elles sont en mesure d’enrichir leur analyse des comportements des acheteurs et prospects, notamment leurs magasins préférés, la distance qu’ils parcourent pour accéder à une zone de chalandise, leur lieu de résidence par rapport à un point de vente… Autant d’informations qui sont capitales pour adopter la stratégie marketing adéquate et proposer un message personnalisé, au bon moment et au bon consommateur.

Avec un ciblage plus précis, vous pouvez donc mieux adapter votre communication et vos offres. Il peut par exemple être judicieux de mettre en place des opérations spéciales en fonction des zones géographiques. Avant cela, vous devrez les rattacher à des univers de données. Dans ce livre blanc, Avanci et NM Data vous détaillent la marche à suivre pour vous aider dans ce processus.

La lecture de ces quelques pages vous permettra également de découvrir les nombreuses opportunités supplémentaires que vous réserve le géomarketing, parmi lesquelles une meilleure connaissance de votre zone de chalandise.

Des conseils d’experts pour l’intégrer à vos stratégies

Le géomarketing s’accompagne aussi de son lot de défis, le plus important étant lié à la collecte des données de géolocalisation. Il s’agit d’informations sensibles que certains consommateurs ne souhaitent pas partager avec les marques. Assurez-vous donc de bien avoir leur consentement avant de les utiliser. Cela s’avère indispensable pour créer une relation de confiance avec eux. Aussi, veillez à ce que les données soient bien sécurisées afin de protéger la vie privée des utilisateurs et vous prémunir contre les violations de données et les cyberattaques.

Dans ce guide, Avanci et NM Data reviennent sur l’ensemble des réflexes à adopter pour collecter et traiter ces précieuses informations en toute sérénité. Le document regorge de conseils pour faire face aux autres challenges qu’impose la géolocalisation, mais également pour la mettre en place au sein de vos stratégies marketing et commerciale.

Vous devrez, avant tout, réaliser une étude méticuleuse de la zone de chalandise visée. C’est une démarche clé pour évaluer le potentiel de marché et déceler les opportunités de croissance dans une région ou un territoire spécifique. À travers un graphique ludique, Avanci et NM Data vous expliquent comment procéder à cette analyse indispensable. Leurs expertises vous accompagnent, main dans la main, dans toutes les étapes nécessaires : utilisation de la stratégie lookalike pour adapter vos offres commerciales, définition des canaux de communication selon les profils, mesure de l’impact du géomarketing… Ce puissant levier n’aura plus aucun secret pour vous.

Pour avoir une idée un peu plus concrète de l’utilisation de la géolocalisation dans vos plans d’actions, vous pourrez vous appuyer sur l’use case fourni à la fin de ce guide. Il vous permettra de cerner les enjeux et avantages du géomarketing. Pour tous les découvrir, téléchargez dès maintenant le document.