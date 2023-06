En ligne, l’expérience utilisateur (UX) prend une place prépondérante dans la décision d’achat des consommateurs. Pour 42 % d’entre eux, dix secondes suffisent à savoir s’ils resteront sur une boutique en ligne, ou se rendront sur celle d’un concurrent. Autant dire qu’une navigation fluide, une recherche d’articles simplifiée et un parcours d’achat optimisé sont de rigueur.

Storyblok s’est justement penchée sur l’importance de l’UX dans l’e-commerce. L’entreprise, fondée en 2017 par deux développeurs, est un CMS headless de dernière génération. Il s’agit d’un système de contenu uniquement backend, offrant aux utilisateurs plus de flexibilité et personnalisation.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Ses équipes ont interrogé 6 000 acheteurs en Europe et aux États-Unis pour en savoir plus sur leurs habitudes d’achat en ligne. Parallèlement, 500 dirigeants d’e-commerce exerçant sur les mêmes continents ont été sondés. Le but est d’en savoir plus sur les performances de leur site web afin de comparer leur expérience avec celle des consommateurs.

Plongez dans les résultats de cette étude et découvrez la perception des acheteurs et des dirigeants sur les sites e-commerce en 2023.

Découvrez comment les consommateurs s’engagent avec les sites e-commerce

Si proposer des produits qualitatifs est une nécessité pour faire fonctionner son activité e-commerce, d’autres éléments ont aussi une importance capitale. Parmi ceux-ci, l’expérience utilisateur. C’est un point sur lequel sont très regardants les acheteurs : 60 % d’entre eux abandonnent leurs achats en raison d’une mauvaise expérience utilisateur sur un site web. Des options de paiement limitées, une navigation et un affichage médiocre ou encore un temps de chargement long sont quelques-unes des raisons qui poussent les consommateurs à quitter une boutique en ligne.

En ce sens, une expérience utilisateur fluide peut être un véritable facteur de différenciation et un puissant levier de conversion. C’est ce que confirme l’étude menée par Storyblok : les acheteurs déclarent qu’une navigation simple (65 %), une vitesse de chargement rapide (51 %) et un affichage agréable (50 %) sont les trois éléments principaux qui les influencent le plus lors de leurs achats en ligne, avant même des fonctionnalités innovantes.

Améliorez votre boutique en ligne pour booster vos revenus

Les e-commerçants ont bien conscience du rôle de l’expérience utilisateur dans le développement de leur business. Leurs sites web ne sont pas toujours au point pour autant. Seulement 33 % d’entre eux déclarent que leur boutique en ligne répondait à toutes les attentes des consommateurs liées à l’UX.

Pourtant, ce n’est pas faute de s’y intéresser : en moyenne, ils estiment que leur entreprise consacre presque quatre heures, chaque semaine, à des tâches liées au site web. Ils passent également un long moment à corriger les bugs et à faire de la maintenance, ce qui leur coûte du temps et de l’argent. Pour 24 % d’entre eux, la mauvaise performance de leur site e-commerce leur fait perdre entre 100 001 et 250 000 dollars. Une somme conséquente qui pourrait être investie dans le développement de nouveaux produits ou services.

Malgré tout, les e-commerçants souhaitent remédier à ces problématiques. 52 % aimeraient que leur site accepte davantage de moyens de paiement, ce qui est plutôt lié à l’expérience d’achat. Viennent ensuite l’amélioration de la vitesse de chargement (47 %) et la création d’un affichage plus attrayant (46 %), qui concernent, eux, l’expérience utilisateur.

L’étude vous offre donc un véritable tour d’horizon du point de vue des consommateurs sur l’e-commerce, mais également des dirigeants des boutiques en ligne. À l’issue de sa lecture, vous connaîtrez tous les pans de l’expérience utilisateur à optimiser et les solutions à adopter pour y arriver. Les équipes de Storyblok sont disponibles pour vous accompagner dans cet effort.