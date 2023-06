En mars dernier, Microsoft et Nuance ont conjointement annoncé le déploiement d’une application qui transcrit instantanément des notes lors des consultations de santé. Baptisée Dragon Ambient exPerience (DAX) Express, elle ...

En mars dernier, Microsoft et Nuance ont conjointement annoncé le déploiement d’une application qui transcrit instantanément des notes lors des consultations de santé. Baptisée Dragon Ambient exPerience (DAX) Express, elle s’intégrera aux logiciels de soins de santé d’Epic Systems dans le cadre d’un partenariat de longue date.

« DAX Express pour Epic déclenchera un changement transformationnel dans la façon dont nous abordons tous les soins de santé »

Les solutions d’Epic Systems sont utilisées par des hôpitaux et autres établissements de santé aux États-Unis. Selon CNBC, plus de 500 000 médecins et 306 millions de patients à travers le monde bénéficient des produits d’Epic. Elle détient la plus grande part des hôpitaux aux États-Unis, soit un tiers, devant des concurrents comme Cerner ou Meditech.

Par ailleurs, la société entretient des relations de longue date avec Microsoft et Nuance. En 2018, elle s’est associée avec Nuance pour intégrer la technologie d’assistance vocale dans les applications EHR d’Epic. En avril dernier, elle présentait certaines de ses intégrations initiales basées sur GPT3 et annonçait l’intégration du service Azure OpenAI avec sa plateforme EHR.

Pour Nuance, la filiale de reconnaissance vocale rachetée par Microsoft en mars dernier, l’intégration de DAX Express est une étape majeure vers son objectif. En l’intégrant dans les flux de travail Epic, les utilisateurs pourront « mieux gérer les charges administratives qui conduisent à l’épuisement professionnel, élargir l’accès aux soins pour les patients et améliorer les résultats de soins de santé. »

Annoncé au déploiement en mars dernier, DAX Express est une application de documentation clinique alimentée par l’IA qui s’appuie sur une version antérieure, DAX, et le portefeuille de solutions Dragon Medical de Nuance. La solution peut enregistrer une conversation entre un médecin et un patient en temps réel et générer une note en quelques secondes.

Disponible en accès privée cet été et lancée en 2024, cette technologie répond à une problématique de temps perdu par les médecins dans les tâches administratives. Atténuer l’épuisement professionnel des cliniciens, améliorer l’efficacité opérationnelle et les soins aux patients, telles sont les ambitions de Peter Durlach, directeur de la stratégie chez Nuance.

« Pour la première fois, nous pouvons voir comment la compréhension conversationnelle, l’IA générative et le contexte clinique peuvent générer ensemble un document de qualité » s’est exprimé Sean Bina, vice-président de l’expérience des patients Epic.