Microsoft et sa filiale Nuance viennent d’annoncer le déploiement d’une application destinée aux médecins qui transcrit instantanément des notes lors des consultations, tâche habituellement réalisée par les professionnels de santé. Le résumé peut être parcouru immédiatement après une visite.

La version GPT-4 d’une application déjà existante

Nuance, dont Microsoft a fait l’acquisition en 2022 pour 16 milliards de dollars, est spécialisée dans la reconnaissance vocale. Elle commercialise des solutions de reconnaissance et de transcription de la parole lors de visites chez le médecin, d'appels au service clientèle et de messages vocaux.

Dans la même catégorie 80 % des emplois risquent d’être affectés par l’IA générative

La nouvelle application, baptisée Dragon Ambient eXperience (DAX) Express, va compléter d'autres services existants de Nuance. Elle sera déployée à travers Dragon Medical One. Utilisé par plus de 550 000 médecins, ce dispositif est une sorte d’assistant numérique basé sur le cloud. Les professionnels de santé peuvent l’utiliser via commandes vocales, ce qui leur permet de naviguer dans les systèmes cliniques et d'accéder rapidement aux informations sur les patients.

DAX Express combine les performances de GPT-4, dernière itération du modèle de langage d’OpenAI, et de l’intelligence ambiante. Cette technologie est capable de tirer des enseignements de données non structurées telles que les conversations. En outre, l’application s’appuie sur DAX, un dispositif qui convertit les visites verbales des patients en notes cliniques proposé depuis 2020 par Nuance.

Une charge en moins pour les médecins

Là où DAX Express diffère réellement de son prédécesseur, c’est par la fluidité dont il fait preuve dans la prise de notes. Tandis que DAX devait soumettre son résumé à une vérification humaine avec des notes disponibles dans les quatre heures suivantes, DAX Express les rend accessibles immédiatement.

Diana Nole, vice-présidente exécutive de la division santé de Nuance, a expliqué à CNBC que l’application avait pour but d’aider les médecins à « retrouver le plaisir de la médecine », et de s’occuper de plus de patients. « Notre objectif ultime est de réduire cette charge cognitive, de réduire le temps qu'ils doivent consacrer à ces tâches administratives », a-t-elle continué. Elle souligne également que grâce à ce dispositif, les médecins peuvent entièrement se concentrer sur leurs patients, plutôt que de prendre des notes pendant leurs échanges avec ces derniers.

DAX Express sera d'abord disponible en avant-première privée cet été. L’entreprise va attendre les premiers retours utilisateurs avant de se pencher sur son déploiement officiel. Pour ce qui est des prix, Nuance reste secrète et confie que le montant peut varier selon le nombre d'utilisateurs et la taille du système de santé qui exploite la technologie.

Microsoft continue sa course à l’IA générative

Compte tenu de l’extrême sensibilité des données de santé, Microsoft affirme que l’application est développée conformément à ses normes en matière d'IA responsable. Nuance, de son côté, a conclu des accords stricts avec ses clients pour protéger les données qui sont entièrement cryptées.

DAX Express est un nouvel exemple de l’immense potentiel de l’IA générative pour optimiser le monde du travail. Pour rappel, la firme de Redmond a récemment investi 10 milliards de dollars dans OpenAI. Elle a l’ambition d’intégrer son modèle de langage dans quasiment tous ses outils, comme c’est déjà le cas dans le moteur de recherche Bing, de la suite Office ou de l’application Viva Sales.