C’est fait. Microsoft a annoncé le 4 mars avoir terminé l’acquisition de la société Nuance, spécialiste depuis 30 ans de la reconnaissance vocale. L’opération est évaluée à 19,7 milliards de dollars et devrait permettre au géant américain de développer de nombreuses positions stratégiques.

La procédure a démarré en avril 2021. Satya Nadella, PDG de Microsoft, avait alors rappelé l’importance de l’intelligence artificielle pour les professionnels, spécifiquement dans la santé, en pleine pandémie de covid-19. Cependant, un tel rapprochement ne pouvait passer sous les radars des instances internationales. Ce n’est qu’en fin d’année que la Commission européenne a donné son feu vert pour que Nuance passe sous pavillon Microsoft. Cependant, le Royaume-Uni avait émis au même moment quelques réserves, demandant une enquête. Cette dernière est à présent terminée et l’organe antitrust britannique a donné son aval.

La société basée à Burlington dans le Massachusetts est connue pour développer des solutions de dictée et de transcription dans le domaine médical. Les technologies d’intelligence artificielle de Nuance ont également donné la vie à Siri l’assistant vocal d’Apple.

Microsoft compte déjà associer ses services cloud estampillés Azure avec ceux de Nuance. « Cette puissante combinaison aidera les prestataires à offrir des soins de santé plus abordables, plus efficaces et plus accessibles, et les entreprises de tous les secteurs à créer des expériences client plus personnalisées et plus significatives, » a développé Scott Guthrie, à la tête de la division IA et Cloud de Microsoft. Ce dernier va donc collaborer avec Mark Benjamin, actuel PDG de Nuance qui conservera sa place dans l’entreprise.